La Audiencia Provincial de Madrid archiva la causa de la venta de 1.860 pisos por parte de la EMVS al Grupo Fidere

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid se produce ocho años después de la venta y declara de manera inequívoca que la transacción fue legal y no hubo irregularidades. Las partes acusadas fueron declaradas inocentes de todos los cargos. Conviene recordar que estaban acusados el ex consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS), Fermín Oslé, y el ex apoderado de Fidere, Alfonso Benavides por prevaricación y malversación de caudales públicos.

El Fiscal del Estado -que declaró en la instrucción que no había pruebas penales- y ratificó esta postura al criticar a las partes acusadoras por un caso que carecía de fundamento jurídico y por llevar a los tribunales penales cuestiones políticas o ideológicas.

"No existe un perjuicio directo para los inquilinos de las viviendas que fueron vendidas ya que continuaron con su situación legal en sus contratos de alquiler con Fidere", dice la sentencia. La acusación particular era ejercida por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid y por la Asociación de Afectados por la Venta de Suelo de la EMVS.

Prácticas de mercado

Esta sentencia demuestra que el proceso de venta a la filial del fondo de inversión Blackstone fue legal y acorde con las prácticas del mercado y está en línea con las sentencias anteriores relacionadas con la operación por parte de numerosos organismos oficiales.

Por ejemplo, las sentencias positivas del Tribunal de Cuentas 13/2019 (adicionalmente el Tribunal Supremo no admitió un recurso por falta de pruebas), la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, que revisaron la venta y concluyeron que la transacción se hizo conforme a la ley.

Así, esta sentencia de la Audiencia Provincial está en consonancia con otras anteriores respecto de la absoluta validez y legalidad de la operación y confirma, sin lugar a dudas, que la compra de 1.860 pisos a la EMVS fue legal y sin perjuicio para ninguna persona física o jurídica.

