La misteriosa operación hipotecaria en Barcelona que ha reventado los datos del INE

Barcelona. Como en el juego de Carmen Sandiego, las pistas sobre el extraño ascenso en el número de hipotecas y su precio medio en febrero de 2020 llevan a la provincia de la Ciudad Condal, pero aún no ha aparecido la famosa ladrona, en este caso, la misteriosa operación hipotecaria.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la semana pasada las estadísticas de hipotecas constituidas en febrero de este año. Los datos de marzo, cuando estalló la crisis del coronavirus, tendrán mucho más valor añadido para medir el impacto del Covid-19 en el sector, pero el segundo mes de este 2020 tuvo su miga.

Para empezar, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad fue de 36.050 en febrero, un aumento del 16,1% comparado con el mismo mes del año anterior. El organismo estadístico subrayó, además, que se vio afectada por la entrada en vigor de la Ley de Crédito Inmobiliario en junio. Hasta ahí comprensible.

Lo confirma Mikel Echavarren, CEO de Colliers International Spain. “El incremento del volumen total de hipotecas responde claramente al retraso en la firma de hipotecas del año pasado por la aplicación de la ley hipotecaria”, afirma.

Sin embargo, las estadísticas del INE reflejaban otros dos datos curiosos. El importe medio de dichas hipotecas aumentó un 42% y el capital prestado en viviendas se situó en 6.352,2 millones, un incremento anual del 64,8%. ¿Por qué habían subido tanto estas medias?

El camino a Barcelona

El INE tan solo señalaba en una nota al pie una posible razón a estos extraños porcentajes: “La constitución de numerosas hipotecas de capital elevado sobre viviendas por un número muy reducido de personas jurídicas”.

El director de Business Intelligence of Colliers International Spain, Jorge Laguna, da la primera pista al analizar que “hay dos provincias en las que no me encaja la variación del importe de la hipoteca media entre 2019 y 2020: Almería y Barcelona”.

En el caso de la provincia andaluza, pasó de un importe medio de 86.000 euros a 531.000 euros , es decir, un incremento del 520%. No obstante, tiene un peso de 2,3% del total de hipotecas firmadas anualmente.

Más al norte, en Barcelona, el aumento fue del 169% (de 166.000 euros a 445.000 euros, aunque su ponderación asciende al 13,91% del total de hipotecas nacionales firmadas. Pista 1.

El INE ofrece los números del mes y la evolución tanto mensual como interanual. Por tanto, había que comparar con los datos de febrero de 2019 para ver dónde se mostraban las mayores diferencias y afinar el tiro.

Como se observa en la gráfica superior, el capital prestado había aumentado en 2.500 millones de euros de los que 1.537 millones procedían solo de la provincia de Barcelona. De hecho, los importes de los prestamos registrados en Barcelona pasaron de 640 millones de euros en enero a 2.228 millones un mes después. Todo ellos sin un gran aumento en el número de hipotecas registrado. Descartada Almería y todos los focos sobre la provincia catalana.

Bajo la premisa de que los datos ofrecidos por el INE no contenían ningún error, una posible solución al enigma pasa por que algún gran fondo de inversión haya adquirido muchos activos y constituido hipotecas. Otra, que algún gran promotor haya entregado una gran promoción de cuyas hipotecas se han subrogado los compradores. Una tercera vía que apuntan otras fuentes consultadas por Invertia ponen la diana en una gran operación de build to rent. Las dudas siguen ahí, pero hay una certeza: algo raro ha pasado en el mercado hipotecario de la provincia de Barcelona en febrero de este año.