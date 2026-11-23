GenesisCare aporta 15 ensayos clínicos activos con 940 pacientes participantes y el programa Campus GenesisCare, que este año formó a más de 490 alumnos; Vithas prevé reforzar la vocación investigadora y formativa de sus institutos con estos activos.

¿Qué papel juega la investigación y la formación en la adquisición de GenesisCare España?

Ya integrado, el conjunto atenderá a casi 28.000 pacientes oncológicos únicos y suma más de 70.000 consultas y cerca de 25.000 procesos terapéuticos y diagnósticos al año; esto amplía la capacidad asistencial y tecnológica del Instituto Oncológico Vithas. En el futuro, la operación podría mejorar la oferta regional al aumentar cobertura y equipos disponibles.

¿Qué impacto tiene la integración en la atención oncológica que prestan Vithas y GenesisCare?

Vithas incorpora 16 unidades y centros especializados en 11 provincias, 27 equipos radioterápicos, quirúrgicos y de diagnóstico por imagen, incluidas tecnologías MRIdian MR linac y CyberKnife S7. También integra cerca de 300 profesionales, incluidos 62 especialistas en oncología radioterápica, oncología médica y neurocirugía.

La CNMC ha considerado que la operación no plantea riesgos de competencia que justifiquen medidas correctoras, por lo que aprobó la adquisición sin imponer condiciones. La autorización sigue el análisis de mercado habitual sobre solapamiento geográfico y capacidad para afectar precios o calidad de servicio.

¿Por qué la CNMC ha autorizado la compra de GenesisCare España por Vithas sin condiciones?

La integración reforzará la investigación y la formación, añadiendo 15 ensayos clínicos activos que cuentan con 940 pacientes.

El Instituto Oncológico Vithas amplía su dotación con 27 equipos de última tecnología radioterápica, quirúrgica y de diagnóstico por imagen.

La operación permite a Vithas incorporar 16 unidades y centros especializados en 11 provincias, además de cerca de 300 profesionales.

La CNMC ha autorizado sin condiciones la compra de GenesisCare España por parte del grupo sanitario Vithas.

Luz verde para la compra de GenesisCare. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado sin condiciones la adquisición de GenesisCare España (GCE) por parte de Vithas fruto del acuerdo alcanzado entre ambas compañías en julio pasado.

La operación refuerza la implantación territorial de Vithas y su Instituto Oncológico (IOV) a nivel nacional con la incorporación de 16 unidades y centros especializados de GCE en 11 provincias.

Además, Vithas incorpora a los cerca de 300 profesionales de GenesisCare España, incluidos 62 oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos y neurocirujanos de gran prestigio en sus especialidades y con una reputada experiencia.

Con todo, el IOV amplía su dotación tecnológica al servicio de sus pacientes con 27 equipos radioterápicos, quirúrgicos y de diagnóstico por imagen, incluyendo sistemas pioneros de radioterapia guiada por resonancia magnética (MRIdian MR linac), una plataforma de radiocirugía robótica de precisión (CyberKnife S7) y aceleradores lineales (LINACs).

La integración de los activos de GenesisCare reforzará también la vocación investigadora y formativa de los Institutos Vithas, incluido el Instituto Oncológico.

Actualmente, GenesisCare España cuenta con 15 ensayos clínicos activos en los que participan 940 pacientes y, a través de Campus GenesisCare, ha contribuido este año a la formación de más de 490 alumnos, consolidando su compromiso con la investigación, la innovación y el desarrollo del talento sanitario.

Pedro Rico, CEO de Vithas, ha subrayado que "la autorización de la CNMC avala el salto cualitativo y cuantitativo que representa esta operación para los casi 28.000 pacientes oncológicos únicos que atendemos en conjunto ambas compañías, cuya actividad asistencial oncológica suma más de 70.000 consultas y cerca de 25.000 procesos terapéuticos y diagnósticos anuales".

Más allá de los nuevos recursos tecnológicos y materiales que aporta la operación, el CEO de Vithas ha destacado “el extraordinario talento, experiencia y compromiso que caracterizan a los excelentes profesionales de GenesisCare España. Son ellos, junto a los actuales profesionales del IOV, quienes representan el verdadero valor añadido de esta integración”.

Con todo, el Instituto Oncológico Vithas fue creado en el año 2022 en el marco del modelo asistencial de Institutos Vithas, caracterizado por el trabajo interdisciplinar en red, la asistencia personalizada y servicios innovadores y transversales a los 22 hospitales de la compañía.

Además del IOV, el grupo cuenta con los Institutos Vithas Cardiovascular, de Neurociencias y Oftalmológico, que integran a algunos de los principales líderes de las respectivas especialidades en España.