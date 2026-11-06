El PP impulsará una ley estatal de cuidados paliativos que acompañe a la de eutanasia si gana las elecciones

El PP propone que los padres de menores de 16 años sean conocedores del proceso, sin una reforma explícita del reglamento actual; esto implicaría protocolos de comunicación entre servicios sanitarios y las familias en los casos de menores.

¿Qué cambios propone el PP respecto al aborto en menores y cómo afecta eso a la atención sanitaria?

El PP vincula la ley de cuidados paliativos con la reapertura del Estatuto Marco y la creación de un Foro de la Profesión, donde se negociaría con los médicos la implementación y recursos necesarios para esos servicios.

¿Cómo encaja la propuesta del PP sobre cuidados paliativos con su plan para reiniciar la reforma del Estatuto Marco?

Lo ya ocurrido: el anuncio pretende crear una norma única que sustituya o complemente marcos autonómicos; lo que podría ocurrir: obligaría a las comunidades a adaptar sus servicios y financiación para alcanzar criterios homogéneos.

Fúnez dice que el PP no tocará la Ley de Eutanasia pero la reformará para incorporar cambios como mayor participación de los padres, y que la nueva ley de cuidados paliativos acompañará esas reformas para ofrecer alternativas y soporte integral.

¿Qué reformas plantea Carmen Fúnez sobre la ley de eutanasia y cómo se relacionan con los cuidados paliativos?

El PP argumenta que la ley busca homogeneizar los servicios de cuidados paliativos a nivel nacional porque algunas comunidades ya tienen normativas propias y otras no, y así garantizar atención uniforme y una vida y muerte dignas.

La formación propone reiniciar la reforma del Estatuto Marco y crear un Foro de la Profesión para la negociación médica.

En materia de aborto, el PP exigirá que los padres de menores de 16 años sean informados del proceso de sus hijas.

El PP impulsará una ley estatal de cuidados paliativos para homogeneizar este servicio en toda España si llega al Gobierno.

A una semana de que comience la campaña electoral, el Partido Popular (PP) ya ha revelado algunas de las medidas sanitarias que se incluirán en su programa electoral. Así, si los del Alberto Núñez Feijóo llegan al Gobierno pretenden impulsar una ley estatal de cuidados paliativos que acompañe a la de eutanasia.

Así lo ha anunciado Carmen Fúnez, actual vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, que volverá a encabezar las listas del partido por la provincia de Ciudad Real en las elecciones generales, durante su intervención en desayuno informativo en Europa Press.

"No vamos a tocar la Ley de Eutanasia, pero la vamos a reformar. Tenemos que incorporar determinadas reformas que nos parecen fundamentales. . Por ejemplo, dándole más consentimientos a los padres en este proceso", ha indicado Fúnez.

"Estamos hablando de reformar una norma no sólo para garantizar una muerte digna sino también una vida digna. Es por eso, pretendemos aprobar una nueva ley de cuidados paliativos a nivel nacional para homogeneizar estos servicios ya que algunas comunidades autónomas ya la tienen", ha indicado.

Lo mismo pretenden hacer con el aborto. El reglamento actual se respetará pero con matices. "No estamos hablando de impulsar una reforma, pero sí que nos parece correcto que los padres y madres de menores de 16 años sean conocedores del proceso al que se va a someter su hija. Es un debate lleno de responsabilidad".

Otra de sus prioridades está reiniciar la reforma del Estatuto Marco con “todos los agentes implicados”. El PP aboga por construir un Foro de la Profesión, donde los médicos tendrán un ámbito de negociación propia.

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