Enfermería tendrá su propia especialidad de Urgencias: así será su plan formativo

Ambas sociedades presentaron la solicitud conjunta para integrar cuidados intensivos, urgencias y emergencias en una especialidad única con el fin de favorecer la continuidad de los cuidados desde la primera atención y durante el traslado hasta la unidad de críticos.

¿Por qué las sociedades SEEIUC y SEEUE han unido sus demandas en una sola especialidad?

Ya se ha iniciado la tramitación administrativa que formaliza la intención de crear la especialidad y define su ámbito y competencias; esto marca el primer paso hacia la implantación de un circuito formativo uniforme para enfermeras en urgencias y críticos.

¿Qué cambios inmediatos tiene ya la creación de la especialidad para el Sistema Nacional de Salud?

Aprenderán clasificación por prioridad asistencial, valoración clínica y detección de compromiso vital, aplicación de soporte vital y cuidados relacionados con ventilación asistida, coordinación de traslados y respuesta ante incidentes con múltiples víctimas.

El plan plantea un itinerario de residencia de dos años con rotaciones tuteladas en cuidados intensivos, urgencias hospitalarias, unidades móviles y centros de coordinación, combinando práctica asistencial, teoría, simulación clínica y evaluación continuada de competencias.

¿Cómo será el plan formativo de la nueva especialidad de Enfermería en Urgencias?

La comisión ha acordado iniciar la tramitación para reconocer competencias específicas de enfermeras en cuidados críticos, urgencias y emergencias y homogeneizar la formación entre ámbitos hospitalario y extrahospitalario. Esta decisión busca mejorar la calidad y seguridad de la atención en situaciones de riesgo vital.

¿Por qué la Comisión de Recursos Humanos del SNS ha aprobado tramitar la especialidad de Enfermería en Urgencias?

La propuesta busca unificar la formación técnica y práctica para garantizar la continuidad de los cuidados en pacientes de alta complejidad.

El plan de estudios contempla un programa de formación de dos años mediante el sistema de residencia y rotaciones clínicas tuteladas.

La especialidad abarcará la atención en cuidados críticos, urgencias hospitalarias y dispositivos de emergencias extracelulares.

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud inicia la tramitación de la nueva especialidad de Enfermería de Urgencias.

Enfermería también tendrá su propia especialidad de Urgencias. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha acordado iniciar la tramitación de la especialidad que estará orientada a la atención de personas en situaciones de riesgo vital y de alta complejidad clínica, tanto en el ámbito hospitalario como fuera de este.

Su creación llega en un momento en el que Medicina de Urgencias acaba de inaugurarse.

El acuerdo supone un avance en el reconocimiento de las competencias específicas de las enfermeras que trabajan en unidades de cuidados críticos, servicios de urgencias y dispositivos de emergencias.

Su actividad exige detectar con rapidez el deterioro de los pacientes, manejar tecnología sanitaria avanzada y prestar cuidados en situaciones que requieren decisiones y actuaciones inmediatas.

La solicitud, presentada por la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE), reúne los tres ámbitos en una misma especialidad.

Este enfoque busca favorecer la continuidad de los cuidados desde la primera atención y el traslado sanitario hasta el ingreso en una unidad de críticos, con una preparación común para los profesionales que intervienen en las distintas fases del proceso.

Entre las competencias que plantea la propuesta figuran la clasificación de pacientes según su prioridad asistencial, la valoración clínica y la detección de signos de compromiso vital.

También incluye la aplicación de medidas de soporte vital y los cuidados vinculados a la ventilación asistida y otras técnicas de soporte avanzado, junto con la coordinación de traslados sanitarios y la respuesta ante incidentes con múltiples víctimas y catástrofes.

Plan formativo

El plan formativo contempla un itinerario de dos años de formación mediante el sistema de residencia, con rotaciones clínicas tuteladas en cuidados intensivos, urgencias hospitalarias, unidades móviles y centros de coordinación sanitaria.

El aprendizaje combinaría la práctica asistencial con formación teórica, simulación clínica y evaluación continuada de las competencias.

La preparación técnica se complementa con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y acompañamiento a pacientes y familiares en momentos de incertidumbre. La atención a las necesidades físicas, psicológicas y sociales de las personas forma parte del enfoque de cuidados que recoge la solicitud.

Con este acuerdo se avanza hacia una formación especializada y homogénea para estos ámbitos asistenciales, con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad de la atención y reforzar la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud ante situaciones críticas.