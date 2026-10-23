Sanidad crea una calculadora para priorizar qué pacientes se beneficiarán de la protonterapia de Amancio Ortega

Será la plataforma digital obligatoria para gestionar pacientes, coordinando la derivación, haciendo seguimiento y evaluando resultados clínicos para todas las unidades del Sistema Nacional de Salud.

¿Qué papel tendrá el registro único de pacientes de protonterapia en el SNS?

Sanidad propone asignar a cada unidad la población de su comunidad y distribuir proporcionalmente a las comunidades sin unidad, con centros de referencia para comunidades completas cuando sea posible. Se busca equilibrar cargas y concentrar experiencia cuando convenga.

Las primeras unidades serán el hospital de Santiago de Compostela y el hospital de Fuenlabrada; la previsión es que los equipos empiecen a tratar pacientes en el primer trimestre de 2027. Se espera que los diez dispositivos estén operativos dentro de dos años.

¿Qué unidades empezarán a funcionar primero y en qué plazo tratarán a pacientes?

Valora la edad (especial atención a niños), la preservación de la fertilidad, la localización anatómica del tumor, la radiosensibilidad, la presencia de metástasis y la necesidad de reirradiación. También pondera la urgencia clínica y la indicación aprobada para maximizar beneficio.

Para asignar los tratamientos donde más impacto clínico y en supervivencia puedan tener, ponderando edad, localización del tumor y urgencia clínica. La herramienta busca además reducir secuelas a largo plazo y preservar la fertilidad en casos sensibles.

¿Por qué Sanidad ha creado una calculadora para priorizar pacientes de protonterapia donada por la Fundación Amancio Ortega?

Se creará un Registro Único y un mapa de distribución territorial para equilibrar la carga asistencial entre comunidades y derivar pacientes según su región de origen.

El despliegue de los diez dispositivos se realizará en tres fases hasta 2029, comenzando los primeros tratamientos en Galicia y Madrid a principios de 2027.

Para seleccionar a los tratados se ponderarán factores como la edad (dando relevancia a niños y mujeres embarazadas), la urgencia clínica y la ubicación anatómica del tumor.

Sanidad ha diseñado una calculadora para evaluar y priorizar a los pacientes con cáncer que se beneficiarán de los nuevos equipos públicos de protonterapia donados por la Fundación Amancio Ortega.

Ya queda muy poco para que los equipos de protonterapia que donó la Fundación Amancio Ortega aterricen en la sanidad pública. Y el Ministerio de Sanidad tiene listos ya los criterios de priorización y asignación de centros para tratar con estos tratamientos menos invasivos a los pacientes con cáncer.

El departamento que dirige Mónica García ha creado una calculadora para priorizar qué pacientes se beneficiarán primero de estas terapias.

Entre esos criterios está el perfil del paciente dando especial relevancia a la edad, como en el caso de los niños, a la preservación de la fertilidad o la reducción de dosis en mujeres embarazadas para proteger al feto.

También se dará prioridad a la naturaleza y ubicación del tumor. Es decir, a su localización anatómica (zonas críticas o de difícil acceso), a la radiosensibilidad de las células tumorales, la presencia de metástasis o la necesidad de reirradiar una zona que ya recibió tratamiento previo.

La herramienta, además, ponderará la urgencia clínica y la indicación específica aprobada para canalizar el tratamiento hacia donde mayor impacto tenga en la supervivencia y en la reducción de secuelas a largo plazo.

Así lo señala el documento de los criterios de Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud (SNS) elaborado por el Ministerio de Sanidad, al que ha tenido acceso este periódico. Este texto se debatirá junto a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) de este viernes.

El documento especifica que las primeras unidades en ver la luz serán las del hospital de Santiago de Compostela (Galicia) y del hospital de Fuenlabrada (Madrid). Así, se espera que todos (los diez dispositivos) estén operativos en dos años.

El sistema de implantación se hará en tres fases. En la primera se desplegarán los equipos de Galicia y Madrid que empezarán a tratar los pacientes en el primer trimestre de 2027.

En la segunda fase -prevista para el primer trimestre de 2028- ya habrá cuatro dispositivos en marcha, sumándose a la lista el del Hospital Universitario de Donostia de San Sebastián (País Vasco) y la unidad del Hospital La Fe (Valencia).

Por último, en la tercera fase se espera que todos estén en funcionamiento. Y esto será entre finales de 2028 y principios de 2029.

A ese listado se unen Cataluña (en el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona), Cantabria (el único equipo costeado por la propia comunidad), Canarias (Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín) y Andalucía (en el Hospital Materno Infantil de Málaga y en el Hospital Muñoz Cariñanos).

Madrid también contará con una segunda unidad de protonterapia en el Hospital de La Paz.

Esto supondrá que España dispondrá del 25% del total de los equipos de protonterapia de Europa.

Registro único

Se creará un registro único que será la plataforma digital obligatoria para gestionar a todo paciente tratado en el SNS.

Este registro realizará funciones de coordinación, seguimiento y evaluación de resultados. Ha sido elaborado por profesionales expertos de diferentes comunidades autónomas, bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad.

Aparte de la herramienta de priorización de pacientes se ha diseñado un mapa de referencia para la asignación territorial a las unidades de protonterapia con el objetivo de facilitar la accesibilidad, equilibrar las cargas de trabajo y fomentar la adquisición de experiencia en todos los centros, así como concentrarla en caso de ser necesaria en ciertas patologías.

Ambos instrumentos se integrarán en ese Registro Único de pacientes.

Además, Sanidad ha elaborado una propuesta para la distribución regulada de pacientes.

Así, se seguirán los siguientes criterios: optimizar la coordinación asistencial entre los servicios de ORT y las unidades de terapia de protones a través del establecimiento de una referencia fija, además de asignar a cada unidad la población correspondiente a su comunidad autónoma.

Se distribuirá proporcionalmente la población de aquellas comunidades autónomas que no cuentan con una unidad de protonterapia, con el objetivo de equilibrar la carga asistencial entre las distintas unidades.

Asimismo, se recomienda que, en la mayor medida posible, la comunidad con unidad de protonterapia actúe como referencia para una comunidad autónoma completa.

En los casos de Madrid y Andalucía, que dispondrán de dos unidades localizadas en diferentes centros, corresponderá a cada región determinar los criterios para distribuir entre ambas unidades a los pacientes derivados, tanto provenientes de su propia comunidad como de aquellas para las que actúan como referencia.

En la fase final, la propuesta determina que en el caso de Galicia, el hospital de Santiago de Compostela acogerá a pacientes de Asturias, Castilla y León (Zamora y León) y Andalucía occidental.

El hospital de Fuenlabrada y La Paz tratarán a pacientes de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León (Segovia, Ávila, Valladolid, Palencia y Salamanca) y Extremadura.

La Fe de Valencia abarcará la propia región y Murcia. El hospital de Donostia de País Vasco acogerá a personas de Navarra.

Por su parte, el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos y el Hospital Materno Infantil del regional de Málaga-Andalucía tratará a personas también de Ceuta y Melilla. El Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona tratará a pacientes de Cataluña, Baleares y Aragón.

Por último, el hospital de Marqués de Valdecilla de Santander (Cantabria) tratará a pacientes de Castilla y León (Burgos, Palencia y León), Asturias y La Rioja.