Philip Morris reduce un 4,7% su beneficio trimestral, hasta 2.957 millones de euros, pero eleva un 5,5% sus ingresos

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Philip Morris registró un beneficio neto atribuido de 2.957 millones de euros en el tercer trimestre, un 4,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de la tabacalera aumentaron un 5,5% entre julio y septiembre, alcanzando los 10.214 millones de euros impulsados por sus dos segmentos de negocio. En los primeros nueve meses del año, la compañía redujo su beneficio un 7% hasta los 7.651 millones de euros, aunque sus ingresos totales crecieron un 8,2%. La empresa prevé cerrar 2026 con un aumento de sus ingresos de entre el 5% y el 7%, a pesar de las presiones de costes por los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania. Preguntas ¿Por qué Philip Morris ha reducido un 4,7% su beneficio neto en el tercer trimestre? El beneficio neto cayó por una combinación de mayores costes operativos vinculados a la inflación energética y perturbaciones en la cadena de suministro, pese al aumento de ingresos; la compañía atribuye parte del impacto al conflicto en Oriente Próximo y a efectos en Ucrania. ¿Qué consecuencias tiene para los accionistas que Philip Morris no contemple recompras de acciones en 2026? Lo ya ocurrido: la empresa ha anunciado que no ejecutará recompras, lo que reduce la demanda directa de acciones a corto plazo; lo que podría ocurrir: la falta de recompra puede limitar soporte al precio de la acción si no se compensan con crecimiento de beneficios o dividendos. ¿Cómo ha crecido el negocio de productos sin humo frente al de combustibles en este trimestre? Los productos sin humo aumentaron su facturación un 4,1% hasta 4.625 millones de dólares, mientras el negocio de tabaco combustible subió un 6,4% hasta 6.812 millones de dólares, por lo que ambos crecieron pero el combustible mantuvo mayor volumen de ingresos. ¿Qué previsiones ha dado Philip Morris para todo 2026 sobre ingresos y crecimiento? La compañía prevé que los ingresos netos aumenten entre un 5% y un 7% en 2026 y señala mayor probabilidad de situarse en el extremo superior del rango, sin recompras de acciones previstas. ¿Quién es el responsable que ha comentado los resultados y qué ha destacado sobre el volumen de ventas? El consejero delegado Jacek Olczak comentó los resultados; destacó un aumento en el volumen total de ventas, crecimiento orgánico de dos dígitos en ingresos operativos y expansión de márgenes, y afirmó que están encaminados a un sexto año consecutivo de crecimiento en volumen.

La tabacalera estadounidense Philip Morris International (PMI) registró un beneficio neto atribuido de 3.313 millones de dólares (2.957 millones de euros) durante el tercer trimestre de este año, lo que supone una reducción del 4,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

De su lado, la compañía incrementó sus ingresos un 5,5%, hasta anotarse una facturación de 11.438 millones de dólares (10.214 millones de euros), mientras que su beneficio operativo se situó en los 4.886 millones de dólares (4.363 millones de euros), un 14,1% superior a hace un año.

Su negocio de productos de tabaco combustible ingresó un total de 6.812 millones de dólares (6.083 millones de euros), un 6,4% más, mientras que el segmento de artículos libres de humo facturó 4.625 millones de dólares (4.130 millones de euros), un 4,1% más.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, Philip Morris se anotó un beneficio neto atribuido de 8.568 millones de dólares (7.651 millones de euros), un 7% menos, al tiempo que sus ingresos totales fueron de 32.776 millones de dólares (29.268 millones de euros), un 8,2% más.

Para el ejercicio completo de 2026, la tabaquera aspira a conseguir un incremento de sus ingresos netos entre el 5% y el 7%, indicando que existe mayor probabilidad de situarse en el límite superior del rango. No obstante, no contempla ejecutar recompras de acciones.

De la misma manera, la compañía ha advertido que si bien todavía el impacto por el conflicto en Oriente Próximo ha sido "manejable", ha ejercido una influencia creciente en el negocio debido a la inflación relacionada con la energía, la cual ha generado presiones adicionales sobre los costes durante el tercer trimestre.

Asimismo, la situación en Ucrania también ha tenido efectos adversos, aunque más moderados, en la actividad de la firma, al sufrir paralizaciones en su cadena de suministro por ataques en ciertas ubicaciones.

"Hemos logrado otro trimestre excelente, con un aumento en el volumen total de ventas, un crecimiento orgánico de dos dígitos en los ingresos operativos y una sólida expansión de los márgenes. Gracias al continuo y fuerte impulso de las ventas de nuestras marcas sin humo y a los resultados excepcionales de nuestro negocio de productos combustibles, nos encontramos en una posición sólida para seguir ofreciendo un rendimiento de primera clase y estamos firmemente encaminados a un sexto año consecutivo de crecimiento en volumen", ha indicado el consejero delegado de Philip Morris, Jacek Olczak.