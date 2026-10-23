Las comunidades del PP, Castilla-La Mancha y Canarias rechazan el decreto de listas de espera de Mónica García

Permitirá medir esperas más completas al incluir consultas de Primaria en las listas, lo que puede reflejar mejor la carga asistencial y orientar políticas de gestión.

¿Cómo afecta a los ciudadanos la incorporación por primera vez de datos de Atención Primaria en el registro de listas de espera?

Por mayoría el reglamento no verá la luz por ahora, lo que obliga a seguir negociando técnicamente y retrasa la homogeneización de indicadores entre comunidades.

¿Qué consecuencias ya ha tenido el rechazo del RD en el Consejo Interterritorial del SNS?

Establecía que el tiempo empezara a contar desde la indicación del médico y permitía al paciente incorporarse al registro hasta cinco días naturales después.

¿Qué novedades prácticas introducía el proyecto sobre el cómputo del tiempo de espera?

El borrador ampliaba el registro a consultas externas hospitalarias, pruebas diagnósticas y terapéuticas y cirugías programadas, con desagregación por prioridad y gravedad.

¿Qué partes del ámbito asistencial iba a incluir el proyecto del Real Decreto sobre listas de espera?

Han votado en contra porque, según sus consejeros, el texto no está cerrado y quedan aspectos técnicos y la guía de registro por aclarar antes de su aprobación.

¿Por qué han rechazado las comunidades del PP, Castilla‑La Mancha y Canarias el Real Decreto de listas de espera de Mónica García?

El proyecto buscaba actualizar la norma de 2003 para aportar mayor transparencia, incluyendo por primera vez datos sobre la Atención Primaria.

Regiones como País Vasco, Cataluña, Asturias y Navarra votaron a favor del objetivo de la norma, aunque coinciden en que aún no está lista para su tramitación.

Las autonomías argumentan que el texto no está finalizado y faltan aspectos técnicos por concretar, como la plataforma de datos y la homogenización de indicadores.

Las comunidades del PP, Castilla-La Mancha y Canarias rechazan en el Consejo Interterritorial el Real Decreto de listas de espera del Ministerio de Sanidad.

Finalmente, como era de esperar, el Real Decreto (RD) del Ministerio de Sanidad que pretendía dotar de más transparencia a las listas de espera no saldrá adelante.

Las comunidades del Partido Popular (PP) y Castilla-La Mancha (gobernada por el PSOE) han rechazado la aprobación de la normativa. Canarias ha sido otra de las regiones que también ha dado carpetazo a la norma.

Otras como País Vasco, Cataluña, Asturias y Navarra han votado a favor aunque han señalado que el texto aún no está finalizado para su correspondiente tramitación.

Por mayoría, finalmente el reglamento no verá la luz. Así lo han dispuesto en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrado este viernes.

La decisión de las comunidades estaba prevista ya que, según adelantó este diario, la mayoría demandaba perfilar los trabajos antes de elevar su aprobación.

Un argumento en el que han vuelto a incidir varios consejeros esta mañana antes del comienzo de la reunión y a su salida del Interterritorial.

La representante de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha indicado que la normativa no podía aprobarse "porque hay muchos aspectos que todavía no están cerrados. Y, para empezar, la guía técnica de cómo se recogen".

"No es rechazar ese nuevo borrador del Real Decreto, es que no está terminado y hay que seguir trabajando", ha manifestado. "Hay que continuar focalizados en esa necesidad de medir los indicadores de la misma forma en todas las comunidades autónomas", ha insistido.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha señalado que "estamos de acuerdo en que el objetivo es homogeneizar la manera de presentar y publicar las listas, pero todavía siguen faltando muchas cosas que tienen que discutirse a nivel técnico".

Ha incidido en la necesidad de contar con una plataforma en la que volcar los datos. Así lo ha expresado ante los medios antes de participar telemáticamente en la reunión, respecto de la que ha criticado un orden del día "interminable", "con más de 30 puntos".

Además hecho una reflexión de la actual legislatura ya que previsiblemente sea el último Interterritorial del SNS antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Caamaño ha lamentado la falta de utilidad de esta legislatura a nivel sanitario y ha vuelto a cargar contra la falta de acción de la ministra de Sanidad.

"De una manera digamos, diplomática, ha sido muy poco útil, por no decir totalmente fútil", ha lamentado, asegurando además que los principales problemas "siguen sin resolverse".

Proyecto

El reglamento -que actualizaría una norma que data de 2003- pretendía ofrecer más transparencia a las listas de espera.

Entre las novedades, el proyecto establecía que el tiempo de espera empezara a contar desde la fecha de la indicación por parte del médico, aunque el paciente podía ser incorporado al registro hasta cinco días naturales después.

La propuesta de Sanidad también abarcaba las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y terapéuticas y las intervenciones quirúrgicas programadas, con datos desagregados por prioridad o gravedad clínica.

Son 15 las pruebas diagnósticas y terapéuticas que se incluían. Y se aumentaban de 15 a 25 los procedimientos y procesos quirúrgicos sometidos a un seguimiento específico.

Además se incorporaba, por primera vez, información común sobre las listas de espera en Atención Primaria.