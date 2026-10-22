Muere una persona en Francia a causa del virus 'Shamonda', hasta ahora considerado no transmisible a humanos

Los ministerios franceses afirman que no hay riesgo sanitario para la población y han iniciado investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas; el Ministerio de Agricultura de España aporta información sobre hospedadores y detecciones en animales.

¿Qué medidas han dicho los ministerios francés y español sobre el riesgo para la población y las investigaciones en marcha?

Es un orthobunyavirus transmitido principalmente por dípteros Culicoides que infecta sobre todo ganado bovino, y también ovino y caprino; en équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa.

Este verano se detectó por primera vez en Europa Central la variante denominada Shamonda‑Europe y se ha notificado infección en ganado. Podría aumentar el riesgo de nuevos casos en animales y, excepcionalmente, en humanos inmunodeprimidos si la circulación del vector se mantiene.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la detección de Shamonda en Europa y qué podría pasar ahora?

Las autoridades apuntan a una transmisión vectorial por la picadura de un díptero del tipo Culicoides en el este de Francia, donde se detectó circulación del virus en animales en primavera y verano de 2026.

Era un hombre ingresado en un hospital de Lyon con una inmunodepresión grave; esa condición aumentó su riesgo de sufrir complicaciones cerebrales asociadas a la infección.

¿Quién era el paciente que murió en Lyon por el virus Shamonda y qué lo hacía especialmente vulnerable?

Se sospecha que el contagio se produjo por la picadura de un mosquito del género Culicoides en el este de Francia.

Se trata del primer caso documentado y notificado de infección por este virus en seres humanos a nivel mundial.

Las autoridades francesas confirman la muerte en Lyon de un paciente con grave inmunodepresión tras infectarse con el virus Shamonda.

Las autoridades de Francia han confirmado este jueves la muerte de un hombre a causa del virus Shamonda, transmitido principalmente por mosquitos a ganado bovino, ovino y caprino, hasta ahora considerado no transmisible a humanos.

El fallecido era un paciente ingresado en un hospital de Lyon que "presentaba una inmunodepresión grave", según un comunicado conjunto publicado por los ministerios de de Sanidad y Agricultura de Francia, que agrega que ya hay investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas en marcha.

Ambos ministerios han recalcado que "no hay riesgo sanitario para la población" y han subrayado que "la infección por el virus Shamonda en este paciente constituye la primera detección documentada y notificada del virus en el ser humano".

"En esta etapa de las investigaciones, la hipótesis es la de una transmisión vectorial en el caso, mediante la picadura de un mosquito del tipo Culicoides en el este de Francia, territorio donde se notificó la circulación del virus en animales durante la primavera y el verano de 2026", han explicado.

Asimismo, han manifestado que las investigaciones han determinado que "las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunodeprimido antes de su fallecimiento estarían, muy probablemente, relacionadas con la infección por el virus Shamonda".

El virus pertenece al género Orthobunyavirus, transmitido principalmente por dípteros picadores del género Culicoides. El Shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de los sesenta y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

Sin embargo, el virus fue detectado este verano por primera vez en Europa Central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe. El principal hospedador es el ganado bovino, si bien también parecen ser susceptibles de infectarse el ovino y el caprino, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, que agrega que en équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa, si bien no se ha podido demostrar una relación causal con los signos clínicos observados.