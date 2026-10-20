Sanidad discutirá con las CCAA la financiación de dietéticos, las ayudas por electrodependencia y la estrategia de cronicidad

Se abordará la actualización de la cartera de servicios, el uso de protonterapia y las estrategias frente a la Cronicidad y Enfermedades Raras.

Se procederá al reparto de más de 72 millones de euros en fondos autonómicos destinados a formación, salud pública, ELA, tabaquismo y donación de plasma.

El orden del día incluye la revisión de decretos sobre la fijación de precios de medicamentos, publicidad de preparados para lactantes y la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria.

Sanidad y las CCAA debatirán en el Consejo Interterritorial la financiación de productos dietéticos, ayudas por electrodependencia y el control de listas de espera.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) debatirá el próximo viernes una batería de medidas que el Ministerio de Sanidad pretende sacar adelante antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Entre ellas destacan la financiación de productos dietéticos, ayudas a la electrodependencia o las estrategias de Cronicidad y de Enfermedades Raras.

A ello se suma el nuevo Real Decreto (RD) para mejorar la transparencia de las listas de espera que tenía previsto debatirse en el Interterritorial extraordinario de hace dos semanas y finalmente se suspendió por dicha convocatoria electoral.

En ese debate también se contempla analizar el decreto por la que se regula el procedimiento de financiación y fijación de precios de los medicamentos, el reglamento para fijar la promoción, publicidad y la información de los preparados para lactantes, así como la normativa sobre la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria.

Estas son algunas de las normativas que se discutirán en esta cita, según recoge la orden del día a la que ha tenido acceso este periódico.

Reparto de fondos

También, se procederá al reparto de fondos tanto a las comunidades autónomas como al Ingesa (que controla la sanidad de Ceuta y Melilla y depende del Ministerio de Sanidad) con un presupuesto total superior a los 72 millones de euros para el ejercicio 2026.

Los fondos se dividen en varios bloques: por un lado, una cuantía mayoritaria de aproximadamente 50,27 millones de euros estará destinada al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, formación continuada de profesionales (médicos, farmacéuticos, enfermeros u odontólogos), educación para el uso racional del medicamento, y la gestión operativa de programas de la Organización Nacional de Trasplantes (donación de médula ósea, sangre de cordón umbilical y trasplantes de órganos).

Por otro, se transferirán cerca de 22 millones de euros repartidos en siete áreas estratégicas de salud pública y prevención: la implantación de medidas frente al tabaquismo y vigilancia de cribados (3 millones de euros); el desarrollo y consolidación de los Sistemas de Vigilancia epidemiológica e información en red, incluyendo el programa SIVAIN, cáncer, salud mental, resistencias antimicrobianas y salud laboral (9 millones en total).

Además, se destinarán 2,82 millones de euros para financiar la Estrategia de Enfermedades Raras y Neurodegenerativas, con especial atención a la ELA; 7 millones irá para impulsar a la autosuficiencia de plasma humano y el equipamiento de sus unidades de donación y un millón de euros estará destinado a la consolidación de la Red Europea de Centros Integrales de Cáncer.

Entre la orden del día también se contempla la aprobación de varios acuerdos de coordinación como por ejemplo -aparte de la Estrategia de Cronicidad y de Enfermedades Raras-, la norma por la que se aprueba la actualización del abordaje de la ELA o la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas.

También, se debatirá el reglamento por el que se actualiza la cartera de servicios comunes de salud pública y de la prestación ortoprotésica.

Se analizarán las bases para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales y para el establecimiento de sus importes máximos de financiación.

En el ámbito asistencial, el Pleno dará luz verde a los criterios de priorización y asignación de centros para los pacientes que precisen tratamientos de protonterapia en la sanidad pública, así como a la designación de nuevos Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR).