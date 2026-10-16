Europa aprueba orforglipron, la primera píldora contra la obesidad y la diabetes de Lilly

Esta aprobaci#n ampl#a el mercado de tratamientos orales frente a las inyecciones, intensificando la competencia entre Lilly y Novo Nordisk en un sector en expansi#n.

Los ensayos cl#nicos con m#s de 4.700 pacientes mostraron que los tratados con este medicamento oral llegaron a perder hasta un 11 % de su peso corporal.

Tras la luz verde de la EMA, la Comisi#n Europea deber# dar su aprobaci#n final para que el f#rmaco, comercializado bajo el nombre de Foundayo, comience a distribuirse en la regi#n.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha autorizado la comercializaci#n de orforglipron, la primera p#ldora de Lilly contra la obesidad y la diabetes tipo 2 en adultos.

La primera pastilla, orforglipron, contra la obesidad y la diabetes (de tipo 2 en adultos) de Lilly llega a Europa. Después de seis meses desde que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) diera luz verde a su aprobación, la Agencia Europea de Medicamentos (la EMA) ha autorizado su comercialización este viernes.

Se convierte en el segundo medicamento oral en recibir el respaldo de la EMA tras la aprobación de la píldora de Novo Nordisk, wegovy, el pasado mes de julio. Por ahora, esta píldora está disponible en Estados Unidos, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.

Con todo, la Comisión Europea revisará ahora la recomendación y dará su aprobación final para que Lilly lance el medicamento en la región cuanto antes.

La carrera por ampliar el acceso a sus medicamentos orales se ha convertido en el último campo de batalla en la rivalidad entre Novo y Lilly en el mercado de los fármacos para bajar de peso, ya que ambas compañías buscan obtener una mayor cuota de un mercado que se espera que supere los 100.000 millones de dólares (unos 88.936 millones de euros) para 2030.

Orforglipron -con el nombre comercial de Foundayo- se lanzó en Estados Unidos en abril y en Reino Unido en agosto, y generó 98.000 millones de dólares en ventas (87.157 millones de euros al cambio actual) durante el segundo trimestre.

La recomendación del medicamento para el control del peso se ha basado en dos estudios con más de 4.740 adultos obesos o con sobrepeso, según ha informado la agencia. Los pacientes tratados con él perdieron hasta un 11 % de su peso corporal.

Así, los primeros datos sobre las prescripciones en EEUU de medicamentos orales para bajar de peso han respaldado las expectativas de que las píldoras podrían expandir el mercado de la obesidad al atraer a pacientes que se han mostrado reacios a usar inyecciones.