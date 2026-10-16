Enrique Ayuso (Hefame) defiende la evolución del sector blindando su valor sanitario y la independencia de la farmacia

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LO ESENCIAL Las claves Enrique Ayuso, presidente de Hefame, defiende la fortaleza del modelo español de farmacia para garantizar el acceso universal al medicamento y la atención de proximidad. Destaca el papel prioritario de las cooperativas, que representan el 91% de la cuota de mercado de la distribución farmacéutica en España anteponiendo el fin social al económico. Resalta la importancia de la red en el ámbito rural, donde se ubica el 23,8% de las farmacias en municipios de menos de 5.000 habitantes. Advierte de los riesgos de debilitar o liberalizar el modelo mediterráneo, mencionando como ejemplo a Francia, donde han cerrado más de 2.000 farmacias en diez años.

El presidente de Hefame, Enrique Ayuso Hernández, ha defendido la fortaleza del modelo español de farmacia como garantía de acceso al medicamento y de atención farmacéutica de proximidad para todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia.

Además, ha mostrado su punto de vista respecto a la evolución del sector, apuntando que los distintos modelos empresariales coexistirán, pero que es necesario blindar el valor sanitario del sector, el acceso universal al medicamento y la independencia del farmacéutico “porque la experiencia europea demuestra que recuperar una red farmacéutica una vez debilitada resulta extremadamente difícil”.

Así lo ha expuesto durante su intervención en la ponencia ‘The Cooperative Wholesaling Model’, celebrada en México, en el marco del IFPW 2026 General Membership Meeting, organizado por la Federación Internacional de Mayoristas Farmacéuticos (IFPW).

En esta cita ha puesto en valor las características del modelo de farmacia español. Ha subrayado que el 87% de la población española dispone de una farmacia a menos de 250 metros de su domicilio, “lo que convierte a estos establecimientos en puntos de atención sanitaria integrados en la vida cotidiana de los ciudadanos".

El presidente de Hefame ha destacado también el papel de la distribución farmacéutica de gama completa, y, especialmente, del modelo cooperativo, y ha explicado que la circunstancia de que los farmacéuticos sean los propietarios de las cooperativas de distribución permite que sus necesidades y las de sus farmacias centren las decisiones empresariales más estratégicas.

Esto revierte en una mejor atención a los pacientes, que es el fin principal del modelo. “En España, cinco de las seis principales empresas de distribución farmacéutica son cooperativas, lo que representa el 91% de la cuota de mercado del sector”, lo que asegura el carácter social del servicio en nuestro país.

Ayuso ha señalado que el modelo cooperativo constituye una forma de entender la distribución en la que la prestación del servicio y los intereses sociosanitarios ocupan un lugar prioritario frente a intereses de tipo económico.

Para responder a las necesidades de las farmacias, la distribución mantiene una infraestructura logística de gama completa, capaz de garantizar el abastecimiento diario, la disponibilidad de medicamentos y la atención a establecimientos con realidades y volúmenes de actividad muy diferentes.

Se trata, tal como dijo, de una actividad en la que la calidad, la seguridad y la trazabilidad constituyen responsabilidades prioritarias y que exige importantes recursos logísticos que en determinados casos no obtienen retorno económico.

La función social de las cooperativas adquiere una especial relevancia en el ámbito rural, dado que alrededor del 23,8% de las farmacias españolas se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Ayuso ha explicado que estos establecimientos desempeñan una función sanitaria que va más allá de la dispensación de medicamentos, al constituir el punto de atención sanitaria más cercano para la población en esos territorios.

“Mantener la red farmacéutica rural resulta fundamental para preservar la accesibilidad al medicamento en estas zonas, y para evitar que el lugar de residencia condicione las posibilidades de recibir atención farmacéutica".

En este contexto, el presidente de Hefame ha advertido de las consecuencias que podría tener el debilitamiento del modelo mediterráneo, entre ellas la concentración de farmacias en las grandes zonas de población, el abandono del medio rural, el deterioro del servicio y el cierre de oficinas de farmacia.

Así, ha puesto el ejemplo de Francia, donde han cerrado más de 2.000 farmacias en diez años como consecuencia de cambios en el modelo.

También ha alertado de que los cambios de regulación que permiten, por ejemplo, la participación de farmacéuticos en diversas farmacias puede reducir la capacidad de decisión del titular sobre la gestión de su establecimiento y favorecer que al final los criterios económicos se impongan sobre la prestación profesional del servicio.

Ayuso ha defendido que la farmacia debe seguir siendo un establecimiento sanitario y no convertirse en un simple punto de venta.

En su opinión, preservar la independencia profesional del profesional y garantizar una distribución que llegue a todo el territorio son condiciones esenciales para mantener un sistema de atención farmacéutica accesible y próximo.

Para concluir, ha apostado por que cualquier reforma valore no sólo sus efectos económicos, sino también sus consecuencias sanitarias, territoriales y sociales