Vir y Gilead firman un acuerdo para desarrollar terapias contra tumores sólidos por más de 1.670 millones

Vir liderará la investigación y el diseño inicial con sus plataformas de IA, mientras Gilead obtendrá los derechos exclusivos para el desarrollo clínico, fabricación y comercialización.

Vir recibirá 90 millones de dólares por adelantado y podría alcanzar hasta 1.740 millones adicionales en pagos futuros por desarrollo, regulación y comercialización.

Vir Biotechnology y Gilead se alían para desarrollar tres nuevos tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer en tumores sólidos por más de 1.670 millones de euros.

Más movimientos en el área de oncología. Vir Biotechnology ha firmado un acuerdo con Gilead por 1.880 millones de dólares (unos 1.677 millones de euros al cambio actual) para descubrir y desarrollar nuevos tratamientos contra el cáncer para tumores sólidos.

Según el acuerdo, Vir recibirá 90 millones de dólares por adelantado y podrá optar a recibir hasta 45 millones en hitos preclínicos a corto plazo y hasta 1.740 millones en pagos futuros por desarrollo, regulación y comercialización, según informó la compañía.

También podrá optar a regalías escalonadas sobre las ventas netas.

Esta colaboración busca diseñar tres nuevos tratamientos de inmunoterapia. Utilizan células T camufladas para que reconozcan las células cancerosas y las destruyan específicamente en tumores sólidos, minimizando el daño al tejido sano.

Vir utilizará su tecnología de enmascaramiento PRO-XTEN y su plataforma de IA patentada dAIsY para diseñar los fármacos candidatos.

La compañía estadounidense será responsable de la investigación y el diseño iniciales de los fármacos experimentales, mientras que Gilead tendrá los derechos exclusivos para su desarrollo a través de ensayos clínicos, fabricación y comercialización.

La alianza con Vir se suma a un año intenso de acuerdos en oncología para Gilead.

A principios de este año, la biofarmacéutica adquirió al especialista en terapia CAR-T Arcellx por 7.800 millones de dólares (6.955 millones de euros) para obtener anito-cel, un candidato para el mieloma múltiple.

Después desembolsó 3.150 millones de dólares (2.809 millones de euros) por adelantado para comprar Tubulis, desarrollador de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC).

Sin embargo, el producto estrella de Gilead para tumores sólidos, el ADC Trodelvy dirigido a TROP2, ha encontrado varios obstáculos clínicos, el más reciente en el tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón de células no pequeñas .