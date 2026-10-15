El Sindicato Médico Andaluz anuncia una huelga indefinida durante la campaña electoral que la Junta ve un "sinsentido"

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato Médico Andaluz (SMA) convoca una huelga indefinida a partir del 13 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. Los paros comenzarán con tres semanas de huelga ininterrumpida de 24 horas entre el 13 de noviembre y el 4 de diciembre. La Junta de Andalucía tilda la huelga de "sinsentido" y exige al sindicato el cumplimiento del acuerdo firmado el pasado mes de julio. El SMA reclama la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria, el fin de su obligatoriedad y su inclusión en los presupuestos.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha anunciado este jueves que "tras meses de intentos infructuosos por evitar el conflicto en Andalucía" convocará una "huelga indefinida" de médicos a partir del 13 de noviembre.

La huelga, que arranca el mismo día que la campaña electoral del 29-N, comenzará con tres semanas de paros ininterrumpidos de 24 horas desde el 13 de noviembre hasta el 4 de diciembre.

"Los siguientes paros serán anunciados con la debida antelación en función de la evolución de una eventual negociación con la Consejería de Sanidad", ha aclarado el sindicato en una nota de prensa.

"Por desgracia, la Consejería se ha negado hasta hoy a pactar un calendario con el SMA. Sus respuestas a las peticiones han sido incoherentes y dilatorias. El aplazamiento de los paros convocados a nivel nacional ha privado a la Consejería de cualquier excusa a la que aferrarse para demorar el cumplimiento del acuerdo", señalan.

La Junta de Andalucía ha calificado de "sinsentido" este anuncio y ha afirmado que "el diálogo sigue abierto y es continuo con el SMA, sindicato al que la Junta exige el cumplimiento de lo firmado".

Fuentes de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias consideran que "es necesario que el SMA explique por qué convoca una huelga, en plena precampaña electoral, dos meses después de firmar ese acuerdo con una vigencia de cuatro años".

La Consejería ha pedido "responsabilidad" al sindicato para "no causar perjuicios al sistema sanitario y a todos los andaluces".

"Hay una ministra que no se ha sentado con los médicos y, sin embargo, la Junta alcanza un acuerdo y mantiene el diálogo permanente con ellos. No tiene sentido que la huelga sea contra un Gobierno que dialoga y cumple, salvo que se defiendan otros intereses extraños", ha añadido.

"Un marco de diálogo"

El conflicto, que comenzó a principios de 2025 por el proyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, "pronto se amplió a una demanda de medidas contra la explotación laboral del colectivo", señala el sindicato, una reivindicación que "no se limita al ámbito nacional".

"La Junta de Andalucía, que tiene transferidas la mayor parte de las competencias sanitarias, tiene una responsabilidad directa en la situación". En este contexto, el SMA firmó el 29 de julio un acuerdo con la Consejería de Sanidad para alcanzar estas mejoras a través del diálogo y evitar la confrontación.

"Aunque el texto no incorporaba la totalidad de las demandas, constituía un primer paso en la dirección correcta al establecer un marco de diálogo bilateral y abrir el camino hacia el logro completo de los objetivos", explica la central sindical.

"No podemos perder ni un minuto"

El acuerdo, "alcanzado antes de la constitución del actual Gobierno andaluz", se articuló como "un compromiso político que debía concretarse de inmediato tras la configuración del nuevo equipo de la Consejería" para evitar que fuera "una mera declaración de intenciones sin valor material alguno".

De hecho, el SMA asegura que "ni siquiera tenemos aún el compromiso de incluir alguna de estas mejoras en los presupuestos de 2027".

Entre ellas figuran la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y el fin de su obligatoriedad, así como el fin de la obligatoriedad de las continuidades asistenciales en Atención Hospitalaria.

"Se trata de demandas que no pueden esperar. No podemos perder ni un minuto más en intentos infructuosos de diálogo. A pesar de las diferencias aparentes, constatamos con pesar que ningún partido, Administración ni Gobierno, salvo contadas excepciones en alguna comunidad autónoma, parece asumir la trascendencia y la magnitud del conflicto al que se enfrentan", concluyen.