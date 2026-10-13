Los médicos convocan una manifestación nacional el 21 de noviembre previa a las elecciones generales

Presentarán el 'Mandato de la profesión médica', un documento con reivindicaciones clave como la jornada laboral, guardias y jubilación.

Los médicos solicitarán reuniones con los partidos políticos en las próximas semanas para exigir compromisos concretos sobre la profesión.

La protesta se mantiene a pesar de haber aplazado la huelga indefinida a la espera de un nuevo interlocutor tras las elecciones.

CESM, SMA y SME convocan una manifestación nacional para el 21 de noviembre frente al Ministerio de Sanidad y el Congreso.

Los médicos no van a frenar su calendario de movilizaciones. A pesar de haber decidido aplazar la huelga nacional indefinida hasta que haya un interlocutor directo con el que poder negociar aspectos del Estatuto Marco, seguirán adelante con sus reivindicaciones.

Así, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el vasco (SME) han convocado una manifestación nacional para el próximo 21 de noviembre previa a las elecciones generales.

La cita será frente al Ministerio de Sanidad y al Congreso de los Diputados, a la que se espera que acudan profesionales y representantes sindicales de todo el territorio nacional "para visibilizar el descontento del colectivo y recordar las principales reivindicaciones", han incidido en un comunicado.

"El Gobierno que resulte de las urnas tiene que tener claro que debe sentarse a negociar con sus representantes para buscar acuerdos que solucionen el problema actual", han aclarado.

Tras el anuncio del aplazamiento de los paros, las organizaciones insisten en que la responsabilidad recae ahora sobre los partidos políticos, que de forma clara tendrán que comprometerse sobre si van a atender cuestiones clave para el colectivo como el ámbito de negociación y el estatuto propio, la clasificación profesional, la jornada laboral y las guardias o la jubilación.

Así, durante las dos próximas semanas, los médicos pedirán formalmente una reunión a todos los partidos políticos, a quienes se les recordarán las reivindicaciones del colectivo y se les pedirán compromisos concretos para que no olviden los problemas que atraviesa el colectivo.

Estas reuniones podrán alargarse también hasta la segunda semana de noviembre, cuando se inicie oficialmente la campaña, por lo que se presentará el "Mandato de la profesión médica", un documento que recogerá las reivindicaciones irrenunciables del colectivo para el próximo Ejecutivo.