Jaureguizar (Sanitas) descarta pujar por Muface, Mugeju e Isfas: "Estamos enfocados en la calidad más que en la cantidad"

La ciberseguridad es una prioridad absoluta para la compañía, que cuenta con más de 120 proyectos internos con inteligencia artificial aplicados a la gestión médica y a la protección de datos.

Sanitas apuesta por el crecimiento orgánico, la IA y la digitalización, especialmente en dermatología y prevención genética, sin descartar evaluar posibles adquisiciones inorgánicas en el mercado.

La compañía mantiene sus planes de expansión con la apertura de nuevos hospitales en Barcelona, Palma y Madrid, además de aumentar su red de centros médicos, dentales y de salud mental.

Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas, descarta pujar por las mutualidades públicas Muface, Isfas y Mugeju por no ser una opción estratégica, priorizando la calidad sobre la cantidad.

Carlos Jaureguizar (Sevilla, 1981) cogió el relevo de Iñaki Peralta y lleva ya casi diez meses al frente de Sanitas y Bupa en Europa y Latinoamérica. Un periodo en el que la multinacional mantiene su ruta de expandirse tanto en el mercado español como en los de otros países mediante la apertura de nuevos centros sanitarios y alianzas empresariales.

Sin embargo, en su hoja de ruta no está pujar por las mutualidades públicas Muface, Isfas y Mugeju. En la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, indica que esta posibilidad no es "estratégica" para la compañía.

Sí lo está que Sanitas siga creciendo en los próximos años. Tanto abriendo nuevos centros como dejando la puerta abierta a adquirir activos.

Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas y Bupa en Europa y Latinoamérica. David Morales.

¿Cómo va el negocio?

Diría que va bien. Estamos teniendo mucho movimiento de proyectos dentro de la casa, transformando cómo se hace la salud en Sanitas.

Estamos muy contentos con las aperturas. Como el hospital de Valdebebas, que está funcionando muy bien, tanto la parte de actividad, con más de 60 000 pacientes únicos, como la parte de interacción con los médicos utilizando todas las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Diría que 2026 está siendo un muy buen año.

¿Qué plan de aperturas tienen?

La idea es seguir ampliando nuestra red en el futuro. En corto, tenemos el foco en la apertura de la Marina, que es el hospital que vamos a abrir en Barcelona.

En el medio plazo, lo que tenemos en el disparadero es un hospital en Palma y otro en Madrid, en el barrio de Arganzuela. A eso le tendrías que añadir las nuevas aperturas tanto de centros médicos como de centros dentales. Todos los años revisamos un poquito el portfolio y en aquellas áreas o regiones donde hace falta, aumentamos nuestra red. Y lo mismo con los centros de día y con las residencias.

Además, estamos aumentando nuestra capilaridad en salud mental. Aquí tenemos un plan ambicioso. También queremos crecer en dermatología, donde hay una necesidad para el sistema de aumentar el número de especialistas y de centros.

"Queremos aumentar nuestra cuota de mercado tanto en la parte aseguradora como en la de provisión"

¿Qué quieren hacer en este área?

Creemos que, a día de hoy, hay herramientas digitales y de inteligencia artificial (IA) que pueden permitir solucionar muchos problemas dermatológicos online.

Te puedes hacer una foto de algo que te preocupa y nuestros médicos lo revisan. De forma completamente digital somos capaces de dar una solución. Y en caso de que no podamos, derivaremos a uno de los centros que forman parte de nuestra red.

¿Hacia dónde quiere crecer Sanitas? ¿Plantea la compañía adquisiciones?

Queremos aumentar nuestra cuota de mercado tanto en la parte aseguradora como en la parte de provisión. Por tanto, el crecimiento está en nuestro foco.

Las palancas para obtener ese crecimiento pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas. Estamos abiertos a cualquiera de las dos patas. Pero es en la parte orgánica donde ahora mismo estamos haciendo más esfuerzo. Reforzando los canales, abriendo nuevos centros. La parte inorgánica va a depender de las oportunidades que pueda haber en el en el mercado.

Es decir, que si una buena pieza se pusiera a tiro, ustedes estarían dispuestos a sacar la chequera.

Estaríamos abiertos a valorarlo.

Los fondos de inversión sobrevuelan el sector sanitario, y en particular la sanidad privada española. De hecho, hay rumores de que va a haber una gran compra. Esto obviamente incrementa el coste y los precios de todos los actores que a ustedes les podrían interesar.

Es verdad que la cadena de valor en salud es una cadena de valor muy muy compleja y tienes muchos players: tienes a las aseguradoras, tienes a los hospitales, tienes a los centros médicos, tienes a los operadores de equipos médicos, tienes a las farmacéuticas... Obviamente, los movimientos corporativos pueden cambiar las reglas del juego.

En Sanitas nos enfocamos en lo que hacemos bien, que es generar muy buenos productos, una buena proposición de valor, una prima que sea sostenible. Si aguas abajo ocurren cosas, habrá que ver cómo nos puede impactar.

Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas y Bupa en Europa y Latinoamérica. David Morales.

¿Sanitas podría ser objeto de algún tipo de acercamiento?

¿Desde el punto de vista de que Sanitas se venda?

Exacto.

No, la estrategia de Bupa es muy clara. Es una compañía multinacional, con unos resultados financieros muy sólidos y potentes. España es un país súper estratégico. Ha sido un hub de innovación y digital, y muchas de las ideas y del talento de Bupa sale de España.

La posición de España dentro del grupo está reforzada porque es un país crítico y muy importante, tanto por los resultados tan excelentes que tenemos como por la parte de aportación de ejecutivos que estamos exportando a otros países. Hay diez ejecutivos españoles que han cogido sus maletas y se han ido a India, a Dubái, a Londres, a Chile... Sanitas es un componente estratégico de Bupa.

La rama formativa de Sanitas ha ganado mucho peso en los últimos años. ¿Cuánto quieren que tenga, en particular, dentro de la facturación?

La parte de formación es un componente estratégico que viene a apoyar la propuesta sanitaria de Sanidad, más que una parte digamos financiera.

En el sistema necesitamos tener más enfermeras, más médicos, más dentistas... Y queremos aportar nuestro granito de arena. Nuestro driver es intentar tener más profesionales que sientan la marca Sanitas desde el inicio. Y que luego en un futuro quieran trabajar con nosotros.

Esto está vinculado también con los proyectos que tenemos de investigación, con nuestros hospitales universitarios. Viene a completar muy bien el portfolio de servicios que tenemos.

"México y Turquía son dos países donde hay mucho por hacer y en los que podemos tener más oportunidades"

Hablemos de las alianzas con otros actores, ya sean financieros o asistenciales, en el próximo año.

Desde España llevamos también Europa y Latinoamérica. Muchos países y, por lo tanto, el espectro es muy amplio.

La fórmula que hemos tenido en España de trabajar con partners nos ha funcionado muy bien, tanto financieros como con otras aseguradoras.

Creemos que es una fórmula muy atractiva para generar volumen en el mercado, aumentar la capilaridad, dar más oferta y que el seguro de salud llegue a más personas. Es una fórmula muy buena y estamos intentando replicarla en los diferentes países en los que estamos.

México y Turquía son dos países donde hay mucho por hacer y en los que podemos tener más oportunidades. En cambio, en otros puede ser un poquito más complicado, como Chile, que es un mercado más maduro en estos aspectos.

¿Sabe algo nuevo de la investigación de la CNMC sobre su acuerdo con Generali?

No, estamos en la misma situación, no hay novedades.

El seguro de salud y su mercado está viviendo un momento dorado. Pero que choca con la inflación, que está disparada. ¿Qué subidas en primas nos puede pronosticar desde Sanitas?

Es uno de los retos que hay en salud a nivel global, una realidad que está pasando aquí y en el resto de países donde está Bupa. Tenemos que intentar mantener esas primas sostenibles, que el incremento sea lo menor posible. Pero siempre asegurándonos de que hay suficiencia de primas. Como aseguradora eso es clave.

Hay varias palancas para ello. Una de ellas es trabajar muy de la mano con los hospitales para intentar hacer el sistema más eficiente. A día de hoy, en el sistema hay mucha pérdida. Es fundamental que las aseguradoras trabajen conjuntamente con los hospitales para no duplicar pruebas y procesos.

Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas y Bupa en Europa y Latinoamérica. David Morales.

Eso va de intercambiar información, de apalancarse en entornos digitales, y ahí estamos haciendo muchas cosas.

Además, hay que asegurarse de que los productos que sacas al mercado están adecuados a las necesidades y a la capacidad de renta. No tiene sentido que estés vendiendo un seguro de salud con un 40% de descuento si al año siguiente lo vas a quitar el descuento y esa persona no va a poder pagarlo y no le vas a poder dar continuidad.

Vamos a una inflación media este año del 3,9%... No sé si esto ya nos permite hacer una estimación para las primas.

Es difícil de prever. Tenemos diferentes segmentos: particulares, colectivo... No trabajamos con una subida media, es mucho más complejo que eso. Y no hablo sólo de Sanitas, sino del sector en general. Además, la inflación médica suele estar varios puntos por encima de la inflación normal. Es algo que pasa en España y pasa en todos los países del mundo.

La inflación más lo problemas de encontrar recursos humanos... ¿Todos estos incrementos de costes pueden conducir al sector a una crisis?

Hay que añadir dos o tres cosas más, que son el envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas. Se complica todavía más el medio-largo plazo.

Las aseguradoras tenemos que averiguar cómo navegar entre todos esos problemas para intentar hacer el sistema lo más eficiente posible. Y hay varias fórmulas, una de ellas es la prevención.

Si somos capaces de identificar aquellos problemas que pueden surgir en el futuro, podremos reducir el gasto que va a venir y, por tanto, mantener las primas más ajustadas y poder compensar los incrementos de precios.

Hay una parte de genética que creemos que es muy importante. Tenemos un proyecto de tests con los que secuenciamos el genoma. Y esto nos permite identificar qué clientes pueden tener mayor probabilidad de tener una enfermedad grave en el futuro, pero que es tratable a día de hoy. Se pueden cambiar los hábitos tanto de salud como de comportamiento para poder reducir la probabilidad de tenerla en el futuro.

"Tenemos que intentar mantener esas primas sostenibles, que el incremento sea lo menor posible"

Añadido a este proyecto, acabamos de lanzar otro de farmacogenómica. En él analizamos los genes e identificamos cómo la genómica reacciona a las dosis de más de 160 fármacos.

Hay una serie de medidas que nosotros, como aseguradora de salud, tenemos que empezar a implementar para cambiar la dinámica e intentar atacar las enfermedades antes de que surjan.

Se acaban de presentar los pliegos de las mutualidades Isfas y Mugeju. Sus convenios terminan este mismo año. ¿Les interesa esta posibilidad?

Esto no es estratégico para nosotros porque el foco está en otras oportunidades. En generar nuevos productos, en fortalecer los canales que tenemos y, sobre todo, en la parte de digitalización y de prevención. Ahí es donde podemos aportar más valor. Esos concursos te dan una serie de ingresos y mucho volumen de gasto médico. Pero no es donde estamos enfocados a día de hoy, estamos enfocados en la calidad más que en la cantidad.

Por sus palabras, entonces ni Muface, ni Isfas ni Mugeju son estratégicos ahora mismo para Sanitas.

Eso es.

¿Cómo pueden afectar las elecciones a un negocio como el de una aseguradora de salud? Este Gobierno ha sido bastante beligerante con la sanidad privada.

La sanidad privada y, en específico, el seguro de salud jugamos un rol clave. Hay millones de personas que confían en nosotros para que cuidemos de su salud y, a día de hoy, diría que los dos sistemas están funcionando relativamente bien.

He estado cinco años en el Reino Unido y tres en Chile, he visto muchos, muchos modelos. Seguro que en la parte pública y en la parte privada se pueden mejorar un montón de cosas: la parte de coordinación, la parte de compartir información. Seguro que se pueden hacer mejor las cosas.

Pero, a día de hoy, el el sistema funciona bien. Y no nos olvidemos: todas esas personas que pagan su prima todos los meses le quitan una tensión al sistema público. Y eso permite al sistema público dar un buen servicio a quienes no pueden pagar un producto privado.

Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas y Bupa en Europa y Latinoamérica. David Morales.

Obviamente, los políticos pueden legislar e impactar en ese funcionamiento. Pero, a día de hoy, cuando comparas España con otros sistemas, la coordinación del sistema público y privado y cómo funcionan está muy por encima de otros países. Es una suerte como españoles poder tenerlo.

Ustedes son, al mismo tiempo, aseguradora y también operador. Pero también contratan servicios de médicos, de hospitales, para dar cobertura allá donde no están. Y aquí hay una batalla eterna por las tarifas.

Si tuviese que utilizar una palabra para esto no diría batalla, más bien colaboración. Al final esto es, si quieres, una guerra a medio-largo plazo contra la inflación y un sistema en el que se pierde mucho. La colaboración entre aseguradoras, hospitales, farmacéuticas, médicos y enfermeras nos puede permitir hacer un sistema mejor.

Si en lugar de estar peleando por los precios somos capaces de hacer el sistema más eficiente, más gente puede participar en él y eso nos viene bien a todos.

Hay cada vez más preocupación en el sector sanitario por los agentes autónomos de IA y la protección del dato de salud.

Una de las prioridades tanto de Sanitas como de Bupa es la ciberseguridad. Está incluido en nuestro listado de top risks y tenemos varios proyectos en los que constantemente estamos exigiéndonos más para intentar ponérselo más difícil a los posibles atacantes.

La ciberseguridad es una prioridad absoluta de Sanitas, es de los aspectos en los que más recursos estamos poniendo, tanto desde el punto de vista financiero como de personas.

Es verdad que la IA cambia las reglas del juego y hace la vida más fácil a aquellos que te quieren hacer daño. Pero también estamos utilizando la IA para protegernos más. Es una batalla a ver quién utiliza la IA de forma más eficiente.

Tenemos más de 120 proyectos en los que estamos utilizando la IA a día de hoy en Sanitas. Muchos son modelos internos que hemos trabajado con los propios médicos para asegurarnos de que funcione acorde con lo que se necesite, con la información protegida y en un modelo cerrado donde sentirnos cómodos.

"La ciberseguridad es una prioridad absoluta para Sanitas, es de los aspectos en los que más recursos estamos poniendo"

La sociedad ha cambiado en los últimos años. La población ha envejecido, pero también ha crecido gracias a la llegada de inmigrantes. ¿Se tiene que adaptar el seguro de salud?

Cada vez hay más mayores de 65 años, sí. Las aseguradoras de salud tenemos que seguir trabajando con ellos para ser capaces de mantener unas primas que sean razonables, para poder ayudarles con sus condiciones crónicas y que puedan, como dice nuestro propósito, tener vidas más sanas y más felices.

En 2050, por mucha inmigración que tengas, la realidad es que la media de edad en España va a ser mucho mayor. Ahí hay un reto fundamental.

Con todo, hay mucha gente joven que se está incorporando al sistema de privado de salud. Muchas de las altas son de gente joven y ahí también se incluyen los inmigrantes. Eso equilibra mucho el portfolio, es súper buena noticia.

A la hora de prestar el servicio, ante estos segmentos necesitas tener omnicanalidad. Mucha gente se siente muy cómoda viendo al médico por la aplicación y hablando mediante ella. Y hay mucha gente que prefiere llamarte por teléfono y saber que puede ir a La Zarzuela mañana y estar con el dermatólogo en persona.

Un momento de la entrevista a Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas y Bupa en Europa y Latinoamérica. David Morales.

Como compañías tenemos que adaptarnos a eso. No tanto por segmentos, sino de una forma personalizada. Tendríamos que ser capaces de entender cuáles son las necesidades de todos nuestros socios, por qué canal se quieren comunicar, cuáles son sus necesidades médicas, cómo podemos ayudarles. En Sanitas estamos en ese viaje, en intentar hacer una personalización de la salud adaptable a todos los segmentos.

¿Una personalización de la salud también se puede transformar en una personalización de la póliza, de la prima, también del componente económico?

Sí, pero el componente asegurador creemos que es muy importante. El concepto de seguro es que la gente sana aporta fondos a la gente que no está tan sana, porque esos que están sanos en el futuro no lo van a estar. Y, por tanto, los nuevos sanos aportarán. Ese componente creo que hay que mantenerlo.

Y cuando comparo el componente de salud en España, es decir, cuánto financiamiento hacen los sanos a los no sanos, es mucho mayor que en otros países donde está Bupa. En España se mantiene un balance bastante bueno.