Los ingresos por Covid en menores de 1 año se disparan: "Cuantos más pequeños, mayor posibilidad de complicaciones"

Sanidad y los pediatras recomiendan la vacunación contra la Covid en embarazadas para conferir protección pasiva al recién nacido durante sus primeros meses.

El Comité Asesor de Vacunas de la AEP aconseja inmunizar a niños con patologías de base a partir de los seis meses, ya que a menor edad existe más riesgo de complicaciones.

A pesar del incremento de hospitalizaciones en bebés por SARS-CoV-2, no se han registrado fallecimientos ni ingresos en UCI en este grupo.

Los menores de un año y los mayores de 80 años son los grupos con mayor número de ingresos por Covid en el inicio de la temporada de virus respiratorios.

La ola de Covid de finales de verano y principios de otoño tiene un protagonista: los menores de un año. Junto a los mayores de 80, son los que están registrando mayor número de ingresos, según los últimos datos recogidos por el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), del Instituto de Salud Carlos III.

En la primera semana de octubre comienza, oficialmente, la temporada de virus respiratorios invernales. No obstante, es la segunda semana en que la tasa de infecciones respiratorias agudas sobrepasa el umbral epidémico, aunque en intensidad baja: la incidencia alcanza los 493,8 casos por cada 100.000 habitantes, con una fuerte presencia de las bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años.

Entre los principales virus respiratorios, la positividad (es decir, el porcentaje de personas que dan positivo a un virus determinado entre las que les hacen un test) de la gripe es del 3,5%, la del virus respiratorio sincitial (VRS) apenas llega al 0,2% y la Covid se sitúa en el 24,1%.

La tasa de ingresos por infecciones respiratorias es de 10,5 casos por cada 100.000 y, nuevamente, la positividad al SARS-CoV-2 está disparada, en el 22,5%.

Al calcular el 'proxy' (incidencia multiplicada por positividad) de la Covid en menores de un año, el Sivira estima 20,3 ingresos por 100.000 menores de 1 año, y 23 hospitalizaciones por 100.000 mayores de 80, los dos grupos que son, con diferencia, más afectados por la oleada otoñal de Covid.

Este cálculo se basa en una estimación de la positividad ajustada a un modelo aditivo generalizado, debido a la "inestabilidad que suele presentar el porcentaje de positividad observada por los estratos de comunidad autónoma, edad y sexo", ya que la muestra no suele ser alta y puede dar lugar a sobre y subestimaciones.

Con todo, en los bebés hospitalizados por Covid no se han registrado muertes ni ha sido necesario llevar a UCI o utilizar ventilación mecánica.

Este pico en menores de un año tiene un volumen de ingresos similar al que alcanzó el virus en la última temporada con datos consolidados, la 2024-2025. Lo hizo en la semana 28, a mediados del verano de 2025.

En aquella temporada (90 hospitalizaciones en total) hubo un 6,1% de neumonías, un 3,8% de ventilaciones mecánicas, un 12,8% de ingresos en UCI y una defunción.

"En los últimos dos o tres años, después de la parte más intensa de la pandemia, la Covid se ha convertido en una enfermedad que se transmite con mucha facilidad entre toda la población y produce, habitualmente, síntomas respiratorios leves", explica Javier Álvarez Aldeán, miembro del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Sin embargo, "hay una parte de la población que puede padecer formas importantes o incluso graves de Covid. En este grupo estarían los niños que tienen enfermedades de base, que están inmunodeprimidos, tomando medicación o tener una enfermedad grave que comprometa sus defensas".

"En este sentido", continúa, "se ha comprobado que los niños, cuanto más pequeños son, mayor posibilidad tienen de presentar una complicación de la Covid y, por tanto, el Comité Asesor de Vacunas de la AEP recomienda la vacunación de los niños que tengan enfermedades de base a partir de los seis meses".

En el caso de menores de un año sin enfermedades de base, está la opción de la vacunación de la madre. Las recomendaciones de vacunación frente a Covid para la presente temporada, aprobadas por la Comisión de Salud Pública el pasado junio, recomiendan la vacunación en embarazadas "con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedad grave en la gestante y de conferir protección pasiva al feto y al recién nacido durante sus primeros meses de vida".

La recomendación es "especialmente relevante" en gestantes que presenten alguna comorbilidad asociada y la vacunación puede darse en cualquier trimestre de la gestación, "aunque es preferible durante el segundo trimestre".

Álvarez Aldeán explica que tanto la vacuna de la gripe como la de la Covid se recomiendan en embarazadas, ya que ellas mismas pueden tener una complicación grave con la infección, pero también para que "puedan transferir esos anticuerpos al recién nacido".

AEP y ministerio recomiendan que todas las embarazadas sean vacunadas cuando empieza la temporada, para que estén protegidas ellas mismas pero también para que puedan transmitir las defensas, los anticuerpos, a sus recién nacidos, y así no presenten una complicación grave tanto de la gripe como de la Covid".