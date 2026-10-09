Sanidad convoca un interterritorial extraordinario para acelerar la aprobación del real decreto del aborto

El Ministerio acelera este y otros reglamentos clave ante la previsión del adelanto electoral y los comicios convocados para el 29 de noviembre.

El proyecto de real decreto excluye de los comités clínicos encargados de evaluar los casos de interrupción voluntaria del embarazo a los objetores de conciencia.

La norma busca garantizar un marco jurídico homogéneo en todo el país y diferencia entre la información médica obligatoria y la voluntaria para las mujeres.

Sanidad convoca un Consejo Interterritorial extraordinario el 14 de octubre para acelerar la tramitación del nuevo Real Decreto del aborto.

El Ministerio de Sanidad está pisando el acelerador para sacar, antes del 29 de noviembre, normas en las que estaba trabajando. Algunas de ellas son la regulación del aborto, el Real Decreto (RD) de los MIR, medidas antitabaco o el RD de nuevas tecnologías sanitarias.

Según ha podido saber este diario, el equipo de Mónica García ha convocado un Consejo Interterritorial extraordinario del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para el próximo 14 de octubre con el objetivo de acelerar la aprobación del Real Decreto del aborto.

Por otro lado, el departamento ha decidido trasladar todas las cuestiones que se iban a debatir en el interterritorial de este viernes (aplazado por el adelanto electoral) como es el caso de la normativa de las listas de espera al próximo CISNS ordinario previsto para el 23 de octubre.

En la cita del próximo miércoles se debatirá un único punto y será este: información sobre el proyecto de RD por el que se regula la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria al embarazo (IVE) y el comité clínico que interviene en el supuesto de IVE por causas médicas.

Así se desprende de la orden del día a la que ha tenido acceso este periódico.

Cabe recordar que este texto salió a audiencia e información pública el pasado 7 de octubre a través del Ministerio de Igualdad, departamento que está trabajando en su elaboración junto a Sanidad.

Todo ello después de que el pasado martes, el Gobierno diera su luz verde en el Consejo de Ministros.

El objetivo de este reglamento, que inicia ahora su tramitación urgente, es adaptar el desarrollo reglamentario y establecer un marco jurídico que asegure que todas las mujeres que ejercen su derecho al aborto reciban, con independencia del territorio en el que vivan, una información veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente.

Por otro lado, se busca dotar de seguridad jurídica al funcionamiento de los comités clínicos, de acuerdo con la ley orgánica.

Las novedades introducidas por la Ley Orgánica 1/2023, y que son objeto de adaptación en el proyecto de real decreto, se centran en diferenciar entre la información obligatoria y la información voluntaria que reciben las mujeres.

En este sentido, la información obligatoria debe proporcionarse en todos los supuestos de IVE, mientras que la voluntaria sólo se trasladará a petición de la mujer embarazada.

Información obligatoria

Dentro de la información obligatoria se contemplará la naturaleza de la intervención, los distintos métodos, centros sanitarios públicos y privados acreditados, trámites necesarios, derechos de las mujeres durante el proceso asistencial, etc.

A ello se sumará informar específicamente sobre los métodos quirúrgico y farmacológico, ya que antes se hacía referencia únicamente a los distintos métodos de IVE, sin especificar cuáles eran.

Por otro lado, la normativa aclara que no cabe establecer preferencia, prevalencia o prioridad alguna entre ellos, salvo la que pudiera derivarse de las circunstancias clínicas.

También se recoge en el borrador del texto que, en el caso de proceder a la IVE después de las catorce semanas de gestación por causas médicas, deberá incluirse información sobre los distintos procedimientos posibles para permitir que la mujer escoja la opción más adecuada para su caso.

Asimismo, con carácter previo a la prestación del consentimiento, se habrá de informar a la mujer embarazada sobre documentación clínica y en concreto sobre la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

Otras cuestiones, como la anticoncepción y el sexo seguro, asesoramiento antes y después de la IVE, ayudas públicas a mujeres embarazadas y derechos laborales, se establecen como información voluntaria.

Estas sólo se proporcionarán si la mujer lo solicita, de acuerdo con la ley orgánica. La recepción de la información voluntaria nunca será requisito para acceder a la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo.

Sobre la calidad de la información, el proyecto de real decreto recoge que será verdadera, objetiva, clara, comprensible y adecuada a las necesidades y circunstancias de la mujer.

Se prestará especial atención al acceso a esa información de menores de 16 años, mujeres extranjeras y mujeres con discapacidad.

Comités clínicos

En relación con el comité clínico que interviene en el supuesto de IVE por causas médicas, se incorpora el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición, tanto de titulares como suplentes, salvo por razones fundadas y objetivas.

También se prevé que no podrán formar parte del comité quienes estén inscritos en el registro de objetores, ni quienes lo hayan estado en los últimos tres años, de acuerdo con la ley orgánica.

Se refleja que su actuación ha de velar por la garantía al respeto, protección y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y, en especial, por la de los principios de dignidad, autonomía, igualdad, no discriminación, enfoque de género, accesibilidad universal, empoderamiento y diligencia debida.

Por último, en el proyecto de real decreto se contempla que el dictamen de esos comités clínicos se emitirá por escrito y contendrá el diagnóstico previo, los informes y pruebas examinados, la valoración clínica, la conclusión y las razones clínicas sobre la confirmación; y se comunicará a la mujer de forma verdadera, comprensible y adecuada a sus necesidades.