Un momento del VII Simposio del Observatorio de la Sanidad. Cristina Villarino.

Despedidas, reformismo y urnas mágicas: los Estados Generales de la Sanidad afrontan un horizonte de incertidumbres

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LO ESENCIAL Las claves El VII Simposio del Observatorio de la Sanidad aborda el futuro del sector en un contexto de incertidumbre marcado por las próximas elecciones del 29 de noviembre. Los agentes sanitarios exigen al futuro Gobierno reformas urgentes y estructurales, pidiendo que no se pierdan los avances normativos impulsados por el actual ministerio. Durante el foro se destacó la importancia de la prevención como inversión económica rentable y la necesidad de abordar con un pacto de Estado patologías como la obesidad. El secretario general de Salud Digital anunció que la inteligencia artificial se incorporará de forma oficial a las consultas de Atención Primaria a finales del año que viene.

Como suele ser habitual por estas fechas, el Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia ha celebrado su semana grande con el VII Simposio. Cuatro días en los que los Estados Generales de la Sanidad han abordado la situación de España en un contexto marcado el adelanto electoral del 29-N.

Esto ha sembrado de incertidumbres el horizonte de los actores sanitarios. Pero, aprovechando precisamente la celebración de los comicios, han hecho ya sus peticiones a las "urnas magas" (como las denominó Pedro J. Ramírez).

Unas peticiones que se han concentrado en que el nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones aborde reformas urgentes y estructurales en todo el sistema sanitario.

4 días de debates, líderes y futuro: VII Observatorio de Sanidad

Un ánimo reformista que debe pasar por la organización del personal hasta toda la legislación que tiene que ver con los medicamentos.

Con todo, el sector ha demandado, claramente, que no se borren los avances logrados o impulsados por el Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García (guante que, por ahora, han recogido representantes del Partido Popular)

Pide, concretamente, que se rescate lo bueno de la decaída nueva Ley del Medicamento o que se vuelva a impulsar una reforma del Estatuto Marco (aunque diferente a lo propuesto por la propia García).

En este sentido, el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad también ha tenido sabor a despedida. Un regusto provocado por el propio adelanto electoral, que podría provocar la salida del equipo actual del Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, Javier Padilla, César Hernández, Pedro Gullón y Miguel Ángel Máñez, que han participado en el simposio, han avisado de que el departamento va seguir aprobando reglamentos y normativas hasta, prácticamente, el día de las elecciones.

El simposio también ha sido una de las últimas participaciones como presidenta de Farmaindustria de Fina Lladós. El periodo de la directiva de Amgen al frente de la patronal caduca este mismo mes de octubre. Le sucederá Juan López Belmonte, presidente de Rovi, quien por cierto, también asistió al foro como parte del público.

No han faltado voces como la Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, quien urgió a acometer reformas estructurales de fondo, señalando que "si el nuevo Gobierno no tiene el valor suficiente para hacer reformas, el sistema seguirá en deterioro".

Uno de los ejes transversales del foro ha sido la necesidad de pasar de un modelo reactivo a un sistema fuertemente preventivo, que facilita un mayor retorno económico. Florencia Davel, presidenta de GSK, ha recalcado que "cada euro invertido en prevención genera un retorno de 14 euros".

Pero también hay que prestar atención a las patologías más prevalentes. Paula Barriga, directora general de Novo en España, ha avisado de que "la obesidad no solamente merece un pacto de Estado, sino que lo necesita".

José Antonio Sacristán, director médico de Lilly en España, Portugal y Grecia, avisaba además de que los estudios demuestran que los pacientes (al menos en Estados Unidos) que se tratan con los fármacos contra la obesidad acaban ahorrando un 40% de recursos para el sistema.

La sostenibilidad de los precios de los medicamentos también ha estado en la discusión. La industria, en general, ha advertido que la erosión constante de los precios pone en riesgo la viabilidad de fármacos básicos.

Pero desde las compañías innovadoras alertan de que Europa está perdiendo el tren de la innovación. En este sentido, Juan Yermo, director general de Farmaindustria, alerta que el panorama europeo se siembra de incertidumbres para las compañías si no se toman medidas.

Para ello, María Sánchez, directora ejecutiva de Ensayos Clínicos de MSD, ha demandado menos burocracia para que España mantenga su liderazgo en ensayos clínicos, sobre todo ante la competencia de Estados Unidos y Asia.

Otro año más, por cierto, la digitalización de la sanidad y la inteligencia artificial han sido también protagonistas del simposio.

Fue Juan Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital del Ministerio de Sanidad, quién ha hecho el gran anuncio en este sentido. La IA llegará formalmente a las consultas de Atención Primaria a finales del año que viene.

Pedro Díaz Yuste, director general de Savia, ha celebrado este avance. Con todo, ha recordado que la IA debe ser una herramienta que ayude al médico, no ser una decisora por sí misma.

También ha planteado el uso de estas herramientas para tratar de paliar la pandemia de bajas médicas que afecta al mercado laboral español.

De hecho, entre 2017 y 2024, las incapacidades temporales han aumentado un 60% y su coste ya alcanza los 16.000 millones de euros para las empresas, según ha explicado Néboa Zozaya González, presidenta de la Asociación de Economía de la Salud (AES).

¿Se tienen que tomar medidas al respecto? Claramente. Sin embargo, será cosa del Gobierno que llegue tras las elecciones de finales de noviembre.