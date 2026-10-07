Los médicos desconvocan la huelga nacional indefinida ante el adelanto de elecciones

Los médicos reclaman un marco propio, negociación específica, fin de las guardias obligatorias y mejoras en jubilación y clasificación profesional.

Los convocantes mantienen vigente la movilización y advierten de que podrán reactivarla si el próximo Gobierno no atiende sus demandas.

La disolución de las Cortes deja sin efecto la tramitación del Estatuto Marco, al que se oponían los sindicatos médicos.

El Comité de Huelga médica desconvoca los paros nacionales indefinidos previstos para el 28 de octubre por el adelanto electoral.

Finalmente, la huelga no saldrá adelante. Los médicos han decidido desconvocar los paros nacionales indefinidos previstos para el próximo 28 de octubre ante el adelanto electoral.

"La decisión no supone una renuncia: la convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo", ha señalado en un comunicado el Comité de Huelga conformado por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM), el sindicato médico vasco (SME) y el andaluz (SMA).

El Comité de Huelga explica que la convocatoria electoral ha hecho que el actual proyecto de Estatuto Marco, al que se oponían los sindicatos médicos, haya decaído.

Hasta que no se forme un nuevo Gobierno, "no existe un interlocutor con capacidad para negociar un marco normativo propio para médicos y facultativos", sostiene en un comunicado.

Por tanto, "mantener ahora paros indefinidos supondría exigir un enorme esfuerzo al colectivo sin una vía política efectiva para alcanzar sus objetivos".

La disolución de las Cortes interrumpe la tramitación de las iniciativas legislativas en curso y deja sin validez formal los plazos, negociaciones y documentos asociados al proyecto de Estatuto Marco.

"Si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación. En términos políticos, el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad queda enterrado".

"Éxito indiscutible"

Para los convocantes de la huelga, se trata de un "éxito indiscutible", ya que la norma se daba prácticamente por aprobada "desde hace año y medio".

Con todo, el Comité de Huelga recuerda que "el conflicto no ha terminado". Continúan pidiendo un marco normativo específico para la profesión médica, una mesa de negociación específica, el fin de las guardias obligatorias, "una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozca la cualificación y la responsabilidad del colectivo".

Ante la nueva cita electoral, los sindicatos convocantes exigen a todos los partidos "que incorporen a sus programas una posición clara sobre estas demandas. La ciudadanía y los profesionales tienen derecho a conocer qué propone cada formación ante el mayor conflicto médico de la historia de nuestra democracia", han precisado.

Por su parte, la nueva Unión Médica y Facultativa (UMYF) -conformada por los sindicatos de Madrid (Amyts), Cataluña (Metges), Simega (Galicia), Avanza Valencia, Sindicato Médico de Navarra y SEMCA, aparte de la Asociación MIR (AME)- también se ha unido a este aplazamiento.

"El próximo Gobierno tendrá que responder a las demandas de la profesión médica y facultativa. De no hacerlo, la respuesta volverá a estar en las calles de todo el país como se viene demostrando en los últimos meses", han sentenciado en un comunicado.