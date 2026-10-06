Ribera incorpora al grupo HCB tras la autorización de Competencia y "refuerza" su crecimiento en la Comunitat

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LO ESENCIAL Las claves Ribera culmina la incorporación del grupo HCB tras recibir la autorización de Competencia; la operación es su mayor inversión en sanidad privada hasta la fecha. HCB aporta dos hospitales en Benidorm y Dénia, tres centros médicos y dos de diagnóstico por imagen en Alicante, además de una plantilla de más de 650 profesionales. La integración amplía la capacidad asistencial de Ribera en la Comunitat Valenciana, donde ya gestiona hospitales, atención primaria, clínicas y otros servicios sanitarios. Ribera prevé una integración progresiva para garantizar la continuidad asistencial, dentro de su plan de consolidación en España y expansión europea junto a Vivalto Santé.

El grupo sanitario Ribera ha culminado la incorporación del grupo HCB, tras obtenerse la correspondiente autorización de Competencia, y da así un nuevo paso en su estrategia de crecimiento y consolidación.

Tal y como ha apuntado Ribera a través de un comunicado, esta operación es "la mayor inversión realizada por el grupo en el ámbito de la Sanidad privada hasta la fecha".

Además, aseguran que permite reforzar su posicionamiento y consolidar su posición como "uno de los principales operadores sanitarios de España y con presencia internacional".

En cuanto al grupo HCB, se trata de un grupo sanitario privado con 40 años de historia y un fuerte arraigo en la Comunidad Valenciana. Con un equipo de más de 650 profesionales, cuenta con dos hospitales en Benidorm y Dénia, tres centros médicos en Calpe, Moraira y Albir y dos centros de diagnóstico por imagen en Alicante.

Su modelo asistencial se basa en la cercanía con el paciente y el compromiso con la calidad. Fue el primer centro privado de la Comunidad Valenciana reconocido con la Joint Commission International, la acreditación sanitaria más exigente en materia de seguridad del paciente.

Su incorporación al grupo Ribera amplía de forma significativa la capacidad asistencial de Ribera en la Comunidad Valenciana, donde el grupo ya gestiona dos hospitales (el hospital Ribera Imske y el Hospital Universitario del Vinalopó), 14 centros de Atención Primaria (el Departamento de Salud del Vinalopó), tres clínicas (Ribera Mestalla, Ribera Pasarela y Ribera Ciudad Quesada).

Además, cuenta con otros servicios sanitarios, como un centro de diálisis (Nefrosol), la sede central de su división de laboratorios Ribera Lab y la sede de su tecnológica Futurs.

Esta operación se enmarca en el plan de crecimiento del grupo y en el proyecto europeo que Ribera impulsa junto a su accionista de referencia, Vivalto Santé.

En los últimos meses, la compañía ha reforzado también su expansión internacional con su entrada en Polonia y el desarrollo de su estrategia de diversificación en Centroeuropa, con presencia en Eslovaquia y la República Checa.

Para Pablo Gallart Gaspar, consejero delegado del grupo Ribera, "la adquisición del grupo HCB responde a nuestro plan de crecimiento para consolidarnos como uno de los operadores sanitarios de referencia a nivel europeo".

"Nos sentimos muy orgullosos de incorporar a Ribera un grupo con una sólida trayectoria asistencial y un gran equipo humano, que se une a los más de 9.200 profesionales de Ribera", ha detallado.

El consejero delegado también ha añadido que "la integración se llevará a cabo de manera progresiva, asegurando la continuidad del servicio, y con el objetivo de seguir mejorando la salud y el bienestar de la población junto al mejor equipo de profesionales".

Además, ha destacado que "Ribera atraviesa una etapa de crecimiento y consolidación, en la que seguimos avanzando en un modelo sanitario basado en la excelencia clínica, la innovación y el talento".