Kern Pharma elige a Xavier Pont como nuevo director general

El directivo aporta más de 30 años de experiencia y procede de Deloitte, donde lideró Life Sciences & Healthcare.

Pont liderará la gestión y las prioridades estratégicas del laboratorio para impulsar su crecimiento y consolidar el proyecto.

Nuevos cambios en la industria de los medicamentos genéricos. Kern Pharma ha anunciado el nombramiento de Xavier Pont como nuevo director general de la compañía.

En su nuevo cargo, Pont liderará la gestión y las prioridades estratégicas del laboratorio catalán, con el objetivo de impulsar el crecimiento y reforzar la consolidación del proyecto en su nueva etapa. Así lo ha señalado la farmacéutica en un comunicado.

El directivo se incorpora a Kern con más de 30 años de trayectoria profesional vinculada al asesoramiento empresarial y tras desarrollar su carrera como socio de Deloitte, donde lideró el sector de Life Sciences & Healthcare.

El directivo acumula experiencia en entornos nacionales e internacionales y en proyectos vinculados a estrategia, gestión y visión de negocio en el sector, una combinación de conocimiento sectorial y experiencia directiva "que contribuirá a reforzar la evolución de la compañía en un contexto de transformación".

La compañía enmarca su incorporación como un refuerzo directivo para "avanzar en el desarrollo sostenible del negocio, en coordinación con el Comité de Dirección y los equipos".

“Afronto este nuevo reto con entusiasmo, atraído por el potencial de Kern Pharma y por la oportunidad de contribuir, junto con todo el equipo, al desarrollo y la priorización de las iniciativas clave. Asumo la responsabilidad con el compromiso de acompañar a la organización en una nueva etapa de crecimiento, cohesión y ambición compartida”, ha explicado Xavier Pont, director general de Kern Pharma.

Por su parte, Raúl Díaz-Varela, vicepresidente del Grupo Indukern y presidente y CEO de Kern Pharma ha precisado que “la incorporación de Xavier Pont refuerza nuestra capacidad de liderazgo con experiencia, nuevas perspectivas y una visión plenamente alineada con nuestros valores y nuestra cultura familiar. Iniciamos esta nueva etapa con ilusión y plena confianza en el talento de nuestros equipos, convencidos de que el trabajo conjunto hará de la compañía un proyecto aún más sólido”.

Con este relevo, Díaz-Varela continuará ejerciendo sus funciones como presidente y CEO de Kern Pharma, mientras Xavier Pont asume la Dirección General para acompañar a la organización en el desarrollo y la priorización de las iniciativas clave para los próximos años.