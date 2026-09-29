Novo Nordisk acuerda la compra de una píldora china para adelgazar por 2.500 millones de euros

La píldora experimental HRS-1596 está aprobada en China para ensayos clínicos de control de peso y diabetes tipo 2.

Hengrui recibirá un pago inicial de 264 millones de euros y podrá obtener hasta 2.026 millones más por hitos de desarrollo y comercialización.

El acuerdo refuerza la posición de Novo Nordisk frente a su principal rival Eli Lilly, en un mercado global de terapias para la obesidad en rápido crecimiento.

Novo Nordisk comprará los derechos de una píldora china para adelgazar a Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals por hasta 2.500 millones de euros.

Novo Nordisk intensifica su presencia en el mercado de la obesidad. La farmacéutica danesa pagará hasta 2.600 millones de dólares (2.467 millones de euros al cambio actual) a Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals para obtener los derechos de una píldora experimental para bajar de peso, ampliando su cartera de productos mediante un segundo acuerdo de tratamiento con GLP-1 con su socio chino.

Este acuerdo ayuda a Novo a reforzar su posición competitiva frente a su principal rival Eli Lilly, en medio de una ola de pérdida de patentes que expirarán en la próxima década.

Sus acciones se han desplomado más del 70% desde sus máximos históricos ante la competencia de Lilly.

Novo alcanzó su máximo histórico en junio de 2024. En ese momento el precio por acción llegó a tocar las 1.004 coronas danesas (unos 134,29 euros) frente a las 253 coronas danesas (unos 33,84 euros) por acción que registra en la actualidad.

La nueva alianza con su socio asiático también pone de relieve el rápido auge de la industria china de desarrollo de fármacos GLP-1, que busca obtener una mayor cuota de un mercado en auge que, según estimaciones de los analistas, generará ventas anuales de alrededor de 100.000 millones de dólares (88.123 millones de euros) a nivel mundial en la próxima década.

Acuerdo

El acuerdo con Novo hace que Hengrui pueda optar a pagos por hitos relacionados con el desarrollo, la regulación y la comercialización de hasta 2.300 millones de dólares (2.026 millones de euros), además de un pago inicial de 300 millones de dólares (264 millones de euros), según informó la farmacéutica china a la bolsa de valores de Hong Kong en un comunicado presentado este martes.

Novo obtendrá los derechos de desarrollo, fabricación y comercialización de HRS-1596 fuera de Taiwán, Macao, Hong Kong y China continental.

Las acciones de Hengrui subieron alrededor de un 2% en Hong Kong tras conocerse la noticia.

El fármaco HRS-1596 de Hengrui ha sido aprobado en China para iniciar los ensayos clínicos de fase I para el control del peso y la diabetes tipo 2.

250 fármacos para bajar de peso

Cerca de 250 candidatos chinos a GLP-1 se encuentran en desarrollo, según recogió el proveedor de datos Pharmcube.

Y los principales fabricantes de medicamentos globales, incluida AstraZeneca, MSD (la Merck americana) y Pfizer han cerrado recientemente acuerdos de derechos con desarrolladores chinos.

Por ejemplo, un ensayo del fármaco candidato para la obesidad UBT251, desarrollado conjuntamente por Novo y United Laboratories International mostraron una pérdida de peso promedio de hasta un 19,7% después de 24 semanas.