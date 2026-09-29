El Ministerio de Sanidad aplaza al 9 de octubre el Interterritorial por el pleno urgente del Congreso sobre vivienda

Se repartirán 50 millones de euros entre las comunidades para programas de cohesión, formación sanitaria, donación de médula y sangre, y mejora de sistemas de información de trasplantes.

El nuevo sistema amplía a 25 los procedimientos quirúrgicos monitorizados, incluye la atención primaria y 15 pruebas diagnósticas y terapéuticas.

En la reunión se abordará la aprobación del nuevo Real Decreto para regular el Sistema de Información de Listas de Espera del SNS y homogeneizar los datos.

El Ministerio de Sanidad aplaza al 9 de octubre el Consejo Interterritorial debido a la coincidencia con un pleno urgente del Congreso sobre vivienda.

El Ministerio de Sanidad ha aplazado al próximo 9 de octubre la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), prevista para este viernes.

Todo ello ocurre después de que el Congreso haya convocado ese mismo día un pleno urgente para convalidar o derogar los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros.

La reunión se celebrará finalmente el próximo 9 de octubre y abordará, entre otros asuntos, la aprobación del proyecto de Real Decreto por el que se regula el Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (SNS) y se establecen medidas para homogeneizar el tratamiento de estos datos.

Este nuevo proyecto normativo busca actualizar el vigente Real Decreto 605/2003, con el objetivo de "mejorar la información y la transparencia" sobre las listas de espera del SNS y conocer con mayor precisión el tiempo que esperan los pacientes desde el inicio del proceso hasta que reciben la atención que necesitan.

El texto establece que el tiempo de espera para ser atendido contará desde la fecha de la indicación facultativa, aunque el paciente podrá ser incorporado al registro hasta cinco días naturales después.

El nuevo sistema contemplará las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y terapéuticas, las intervenciones quirúrgicas, así como la medición, por primera vez, de las demoras en Atención Primaria (AP).

Son 15 las pruebas diagnósticas y terapéuticas incluidas. Aumentan de 15 a 25 los procedimientos y procesos quirúrgicos sometidos a un seguimiento específico.

También está previsto que se aborde el reparto de fondos entre las comunidades autónomas.

Se distribuirán 50 millones de euros a las comunidades y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para desarrollar programas de cohesión, formar a los profesionales sanitarios para favorecer el uso racional de los medicamentos.

También irán dirigidos al Plan Nacional de donación de médula ósea, el Plan Nacional de sangre de cordón umbilical y el Programa marco de calidad y seguridad para la obtención y trasplante de órganos humanos y el Programa para la optimización de los sistemas de información que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes, en el ejercicio presupuestario 2026.

Todo se enmarca en la aplicación de la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

El Consejo Interterritorial dedicará un espacio a analizar el acuerdo de distribución de fondos dirigidos a estrategias frente a enfermedades raras o neurodegenerativas (incluido ELA).

Además, se debatirá la entrega de 3 millones de euros entre las autonomías y Ceuta y Melilla para la protección de la salud y la prevención (medidas y planes frente al tabaquismo, vigilancia de cribados).

A esta se sumará una partida de 7 millones de euros dirigida al Sistema de Vigilancia del cáncer, enfermedades raras, salud mental, resistencias antimicrobianas, salud laboral y desarrollo del Sistema de Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria (SIVAIN).

Por último, Sanidad tiene previsto aprobar otra partida de 5 millones de euros destinada nuevamente a SIVAIN y al equipamiento de donación de plasma.