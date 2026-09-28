Sanidad extenderá el aborto farmacológico y lo incorporará a la cartera de servicios de los centros de salud

La ministra Mónica García destaca la importancia de eliminar barreras y garantizar el derecho al aborto, asegurando atención y acompañamiento a las mujeres.

Se iniciarán los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, permitiendo su uso fuera del entorno hospitalario.

Se modificará el real decreto que regula los centros sanitarios para adaptar los requisitos de la prestación a la Atención Primaria.

Sanidad incorporará el aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria, permitiendo su acceso en los centros de salud.

El Ministerio de Sanidad impulsará la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. Hasta ahora, este servicio estaba limitado a los profesionales de Ginecología y Obstetricia de los hospitales.

"Queremos que las mujeres elijan el método y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha señalado Mónica García durante la inauguración del acto Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso.

En el marco del Día Internacional del Aborto Seguro, la titular de Sanidad ha explicado que se modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios para adaptar los requisitos de esta prestación a los centros de salud.

Asimismo, se iniciarán los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, para permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.

También se actualizará la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la Atención Primaria.

"Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas y trabajando de la mano de los profesionales, porque queremos que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, cómo pueden elegir la información, y que tengan un equipo al que recurrir durante todo este proceso", ha destacado la ministra

Al hilo, García ha subrayado que detrás de estos cambios se pretende "ahorrar desplazamientos, sufrimiento e inseguridades". "Saber a quién llamas si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y que te acompaña. En definitiva, que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esa decisión", ha manifestado.

Tras ello, ha reiterado que el Ministerio va a seguir defendiendo el derecho al aborto con "uñas y dientes", al tiempo que ha insistido en que todos los gobiernos autonómicos tienen la obligación de garantizarlo.

"La objeción de conciencia debe organizarse para que las mujeres reciban atención, y ningún prejuicio puede servir de excusa para bloquearla", ha indicado García.

"Quienes tengan responsabilidades de gobierno deben cumplir la ley o nos tendrán enfrente. En eso no vamos a dar ni un solo paso atrás", ha advertido.

En este contexto, ha reivindicado el trabajo realizado por muchas mujeres a lo largo de los años para conseguir este derecho. "Por eso sabemos cuánto significa cada paso que se pueda dar sin miedo, cada duda que se encuentra una respuesta y cada decisión que se recibe con respeto, sin juicios y con alguien al lado", ha apuntado.

"Nos toca seguir haciendo nuestra parte, conseguir que las que vienen detrás hereden todos esos derechos y se encuentren con menos obstáculos y tenemos motivos para estar orgullosas y muchas ganas de seguir, para que cada mujer pueda decidir sobre sí misma y encuentre una sanidad pública dispuesta a atenderla", ha finalizado.