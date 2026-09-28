Los médicos convocan una huelga nacional indefinida para el 28-O sin los sindicatos de Madrid, Cataluña y Galicia

Los médicos consideran inaceptable aprobar una norma que afecte sus condiciones laborales sin acuerdo previo y piden al Gobierno y a las Cortes Generales negociar una nueva propuesta.

El paro indefinido comenzará a las 00:00 horas del 28 de octubre y se mantendrá hasta que el comité de huelga lo desconvocque formalmente.

Los sindicatos médicos de Madrid, Cataluña y Galicia no apoyan la convocatoria de CESM y han anunciado sus propios paros a través de la nueva Unión Médica y Facultativa (UMYF).

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado una huelga nacional indefinida a partir del 28 de octubre en protesta contra el Estatuto Marco.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha registrado la convocatoria de huelga del próximo 28 de octubre -en contra del Estatuto Marco- que no cuenta, por ahora, con el apoyo de los sindicatos de Madrid (Amyts), Cataluña (Metges) o Galicia (O´mega).

Según ha podido saber este diario, estas organizaciones sindicales han decidido convocar sus propios paros (previstos para el mismo día) a través de la nueva alianza más conocida como Unión Médica y Facultativa (UMYF), una nueva organización estatal integrada por Madrid (Amyts), Cataluña (Metges), Galicia (O´mega), Simega (Galicia), Avanza Valencia, Sindicato Médico de Navarra y SEMCA, aparte de la Asociación MIR (AME).

A la convocatoria de CESM se han adherido los sindicatos de País Vasco (SME) y Andalucía (SMA). Tal y como detallan en un comunicado, el paro indefinido comenzará a las 00.00 horas del 28 de octubre y no finalizarán hasta la formal desconvocatoria que formulará en su caso "este comité de huelga", han señalado.

En aquellas empresas, centros sanitarios, etc., que tengan varios turnos de trabajo, el comienzo del paro general se efectuará en el primer turno que empiece el primer día convocado y su finalización tendrá lugar una vez terminado el último, aunque se prolongue después de las 24.00 horas en el día que se comunique la desconvocatoria.

Con todo, los médicos denuncian que les resulta "inaceptable" que se pretenda aprobar una norma que determinará durante años las condiciones laborales de los facultativos sin alcanzar previamente un acuerdo con quienes representan específicamente a estos profesionales.

CESM, SMA y SME reiteran que todavía hay tiempo para evitar este escenario.

"El Ministerio de Sanidad puede retomar una negociación real con los representantes de médicos y facultativos y buscar un acuerdo que dé respuesta a sus reivindicaciones", alegan.

Pero la responsabilidad también está ahora en las Cortes Generales. Los sindicatos médicos hacen un llamamiento a los grupos parlamentarios para que, durante la tramitación, no respalden el proyecto en sus actuales términos y promuevan su devolución al Ministerio de Sanidad, instándole a elaborar una nueva propuesta que sea fruto de una negociación y un acuerdo con los médicos y facultativos.

"El 28 de octubre no es inevitable. Gobierno y grupos parlamentarios tienen todavía en sus manos la posibilidad de abrir una vía de acuerdo que evite una huelga indefinida en el Sistema Nacional de Salud", terminan los sindicatos.