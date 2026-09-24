20 sanitarios de Ceuta, bajo vigilancia epidemiológica por haber estado en contacto con un inmigrante con tuberculosis

La llegada masiva de inmigrantes ha provocado brotes de tuberculosis, varicela y sarna en la ciudad autónoma, según Sanidad.

El paciente, procedente de Marruecos, fue diagnosticado de tuberculosis durante un tratamiento oncológico, sin que los sanitarios usaran mascarilla FFP2.

Los profesionales dieron negativo en las pruebas y serán sometidos a un nuevo test en las próximas semanas para descartar contagio.

Veinte sanitarios del Hospital Universitario de Ceuta están bajo vigilancia tras tener contacto con un inmigrante positivo en tuberculosis.

Nuevo revés en el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Al menos 20 profesionales sanitarios permanecen bajo vigilancia después de haber estado en contacto con un inmigrante contagiado por tuberculosis. Así lo han confirmado fuentes sanitarias a este diario.

Por el momento, no se trata de contagios sino de personas que han tenido contacto directo con un positivo. Los afectados han sido puestos a disposición del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para ir vigilando que no desarrollen la enfermedad.

Todas ellas han dado negativo. Igualmente, el test se volverá a repetir pasadas varias semanas para comprobar si ha habido realmente infección o no.

Según ha podido saber este periódico, se trata de una persona procedente de Marruecos que acudió al hospital para ser tratado de un cáncer, diagnóstico al que posteriormente se sumó el de tuberculosis.

Al no haber entrado por Urgencias, y estar en las consultas, los profesionales sanitarios no llevaban puesta una mascarilla FFP2.

En estos espacios no suele utilizarse habitualmente a no ser que haya alguna sospecha o un diagnóstico que lo justifique.

Este nuevo contagio se suma a los ya comunicados por el Ministerio de Sanidad (que controla el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), es decir, nueve en total.

Brote de varicela

Hace una semana, Mónica García (tras su visita a Ceuta) confirmaba que el brote de varicela seguía activo en la ciudad autónoma.

La ministra elevaba a 11 los casos de varicela entre los inmigrantes llegados a Ceuta.

También, se confirmó un caso de mpox o más conocido como viruela del mono en un menor marroquí de 13 años.

El menor se encuentra aislado en uno de los centros de acogida que tuvieron que ser habilitados para dar respuesta a la contingencia migratoria.

Con todo, la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma ha disparado los contagios por enfermedades infecciosas generando brotes de sarna y tuberculosis ante la falta de higiene y la convivencia en zonas hacinadas.