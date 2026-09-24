Sanidad acusa al sindicato que convocó la huelga médica en Ceuta de no haberle informado de su suspensión

La desconvocatoria fue registrada fuera de los canales oficiales y solo se conoció la mañana del día previsto para la huelga.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) acusa al sindicato médico y enfermero Cemsatse de no haberle informado debidamente de la suspensión de la huelga que estaba prevista para este jueves y que finalmente se desconvocó a menos de 24 horas de su comienzo.

En un comunicado, la entidad -dependiente del Ministerio de Sanidad y que gestiona los servicios de salud de las ciudades autónomas- indica que solo tuvo constancia de la desconvocatoria en la mañana del propio jueves, "ya concluido el turno de noche y comenzado el de mañana", cuando han "constatado que en la tarde de ayer fue registrado un escrito (no en alguno de los registros oficiales del Ingesa) que comunicaba la desconvocatoria".

Sí reconoce que, a pesar de que "no había recibido comunicación oficial alguna al respecto" ni tampoco de los convocantes, "algunos medios de comunicación se hicieron eco de la posible desconvocatoria de la huelga" pero, "por elemental prudencia y cumpliendo el deber legal que se nos impone de garantizar la continuidad del servicio público, se ha mantenido el dispositivo previsto tanto en beneficio del propio servicio como de los derechos de la plantilla".

Este dispositivo se estableció tras la reunión con el Comité de Huelga el pasado 17 de septiembre y la Gerencia del Área de Salud de Ceuta "determinó el número y la identidad de las personas que tendrían tal consideración de servicios mínimos", propuesta que fue remitida a la Delegación de Gobierno en Ceuta, que la aprobó "mediante resolución de fecha 22 de septiembre, que remitió a las partes", y se cursaron "todas las pertinentes comunicaciones, personales y por escrito, a cada trabajador designado como servicio mínimo".

"Tal es el proceder legalmente debido y así se ha llevado a cabo, precisa y puntualmente, con ocasión de esta convocatoria". Cemsatse, el sindicato que convocó (y posteriormente desconvocó) la huelga, afirma que no se ha producido tal comunicación.

El Ingesa acusa al sindicato de "demagógico malhacer", señalando que un trabajador que desconociera que la huelga ha sido desconvocada podría no acudir a su puesto de trabajo y, por tanto, cometiendo "una infracción laboral sancionable porque resulta que ya no existe convocatoria que dé cobertura legal a su ausencia".

También señala que, "hasta la confirmación [sic] de la desconvocatoria en la mañana de hoy, el seguimiento en el turno de noche y en el de mañana había sido del 0%".

"Lamentablemente, el tiempo y el trabajo empleado en la tramitación de este conflicto fake, hasta su desconvocatoria, podría haber sido destinado a quehaceres más productivos".