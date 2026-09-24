Reino Unido aprueba Zepzelca, de PharmaMar, con atezolizumab en cáncer de pulmón de célula pequeña

Con esta decisión, Reino Unido se suma a los 21 territorios, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, donde esta combinación ya está aprobada.

La aprobación se basa en los resultados positivos del ensayo clínico fase III 'IMforte', que mostró mejoras significativas en la supervivencia global y libre de progresión.

La indicación es para pacientes adultos cuya enfermedad no ha progresado tras el tratamiento inicial con atezolizumab, carboplatino y etopósido.

La agencia regulatoria británica MHRA ha autorizado el uso de Zepzelca (lurbinectedina) junto con atezolizumab como tratamiento de mantenimiento en cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio extendido.

PharmaMar ha anunciado que la agencia regulatoria británica (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency o MHRA) ha concedido la autorización en Reino Unido de Zepzelca (lurbinectedina) en combinación con atezolizumab (Tecentriq) como tratamiento de primera línea de mantenimiento para pacientes adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña en estadio extendido.

La indicación es para aquellos pacientes cuya enfermedad no ha progresado tras el tratamiento de inducción de primera línea con atezolizumab, carboplatino y etopósido.

La autorización se basa en los resultados positivos del ensayo clínico en fase III 'IMforte', que demostró que la combinación de estos fármacos como tratamiento de mantenimiento mejora de forma significativa la supervivencia global y libre de progresión en este tipo de tumor.

Según el National Lung Cancer Audit, solo en Inglaterra 37.750 personas fueron diagnosticadas de cáncer de pulmón en 2023. Dado que el cáncer de pulmón de célula pequeña representa aproximadamente entre el 15% de los casos de este tumor, esto equivaldría a unos 5.700 casos al año del de célula pequeña.

Con esta autorización, Reino Unido se suma a la lista de territorios en los que se ha aprobado esta combinación, por lo que el número total asciende a 21, entre los que se incluyen la Unión Europea y Estados Unidos.

Además de Zepzelca, la compañía española ha desarrollado y comercializa Yondelis en Europa de forma directa, y Aplidin en Australia, en colaboración con distintos socios.