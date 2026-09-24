María Neira, candidata por España a directora general de la Organización Mundial de la Salud

El apoyo del colectivo científico y sanitario español ha sido clave para impulsar la candidatura de Neira.

Competirá por el cargo con otros cuatro candidatos de Bélgica, Arabia Saudí, Catar e Indonesia.

Neira cuenta con una amplia experiencia en la OMS, donde fue directora general de Salud Pública durante unos 20 años.

María Neira será la candidata de España para dirigir la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La asturiana María Neira será la candidata de España a dirigir la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno ha decidido postular a esta experta en salud pública para ser la directora general del organismo de las Naciones Unidas (ONU).

Neira tiene una amplia experiencia en la OMS.

De hecho, ha sido directora general de Salud Pública para la OMS durante unos 20 años. Empezó en el puesto en 2005 y cerró este ciclo el año pasado.

Además, ha ocupado cargos dentro de la Administración española. Entre 2002 y 2005 fue viceministra de Sanidad y Consumo en España y presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

El mandato del actual director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, termina en 2027. De ahí que el proceso para designar a un sucesor esté en marcha, sobre todo porque Ghebreyesus ya está en su segunda legislatura y no puede repetir.

Neira se enfrentará otros cuatro candidatos confirmados: Hans Kluge, representante de Bélgica; Hanan Balkhy, de Arabia Saudí; Hanan Al-Kuwari, de Catar, y Budi Gunadi Sadikin, de Indonesia.

Apoyos

Según recoge el medio especializado Health Policy Watch (que ha adelantado el movimiento del Gobierno de España con Neira), para esta candidatura ha sido clave el apoyo explícito del colectivo científico y sanitario español en las últimas semanas.

En cualquier caso, en contra de Neira puede jugar que es la tercera candidata que España postula a dirigir una organización de Naciones Unidas.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, está en plena carrera electoral para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y Luis Planas, ministro de Agricultura, es candidato de España para ponerse al frente de la FAO.