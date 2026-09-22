Los médicos denuncian la "extraordinaria gravedad" de las afirmaciones de Sanidad para desacreditar la huelga en Ceuta

Entre los objetivos de la huelga están aumentar la dotación de personal y mejorar la estabilidad laboral ante la crisis migratoria.

El sindicato reclama respeto al derecho de huelga y exige neutralidad y buena fe negociadora por parte de la Administración.

El sindicato Cemsatse, que une a médicos y enfermeras en Ceuta, denuncia la "extraordinaria gravedad" del comunicado que envió a los medios de comunicación el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, este lunes en relación a la convocatoria de huelga del próximo jueves 24 de septiembre.

En él, afirman que el texto "traspasa todos los límites exigibles a una Administración Pública y constituye un intento evidente de desacreditar una convocatoria de huelga legítima".

El Ingesa se encarga de la gestión de la sanidad en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el comunicado, sostenía que la huelga "carece de objeto material" y que "bajo ninguna circunstancia se va a sacrificar el bien común en aras de bastardos intereses particulares".

Cemsatse considera que esto es un intento de "desacreditar personalmente a los profesionales sanitarios, insinuando la existencia de intereses económicos particulares, referencias a consultas privadas y presuntas ventajas retributivas que nada tienen que ver con los objetivos declarados en la convocatoria de huelga".

Y continúa: "El respeto del derecho de huelga exige neutralidad institucional, buena fe negociadora y abstención de cualquier conducta susceptible de desalentar, desprestigiar o condicionar el libre ejercicio de un derecho fundamental".

Calificar, como hace el Ingesa, las peticiones de "absurdas", "arbitrarias" o "exóticas" es "especialmente grave" para el sindicato. "Ese no es el lenguaje del diálogo social. Es el lenguaje de la descalificación. Y, cuando quien descalifica es una Administración Pública, la gravedad es aún mayor".

Entre los objetivos de la huelga está llegar a un acuerdo en materia de dotación adecuada de personal sanitario y no sanitario que permita hacer frente a la crisis, alcanzar un dimensionamiento real de la infradotación de recursos humanos de Ceuta y que las contrataciones sean para un mínimo de seis meses.

Obligación legal

Ante ello, el instituto dependiente de Sanidad señalaba que Ceuta tiene "la mayor dotación de profesionales de la historia", que el número de médicos especialistas en el hospital universitario ha crecido un 11,85% desde 2018 y que en ese periodo se han sacado adelante las ofertas de empleo público de los años 2016 y 2017, se han ejecutado las de 2018 y 2019 y están en curso las de 2022, 2023 y 2024.

En respuesta, el sindicato recuerda que "el Ingesa presenta como un éxito de gestión lo que ha sido una obligación legal impuesta por Europa" para corregir la situación de abuso de temporalidad "que durante años ha afectado gravemente al empleo público español y que ha sido objeto de reiterados reproches por parte de las instituciones europeas".

Para Cemsatse, la Administración parece "considerar inadmisible que los trabajadores discrepen de su relato oficial" y exige la inmediata rectificación de "todas aquellas manifestaciones incompatibles con el deber de neutralidad institucional", al igual que se reserva el "ejercicio de cuantas acciones sindicales y jurídicas resulten necesarias para garantizar el pleno respeto a la libertad sindical y al derecho de huelga".