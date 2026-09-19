Madrid y Cataluña buscan un acuerdo in extremis que frenaría su huelga mientras otras CCAA dudan de los paros

Los sindicatos médicos piden la creación de un Intergrupo Parlamentario sobre el marco normativo y condiciones laborales del sector como condición para suspender los paros.

El Gobierno de Madrid ha propuesto eliminar las guardias de 24 horas y subir el salario de los médicos, con nuevas medidas a partir de 2028.

Algunas comunidades autónomas podrían descolgarse de la huelga si logran avances laborales y el Congreso rechaza el Estatuto Marco.

Madrid y Cataluña mantienen negociaciones de última hora con sus gobiernos autonómicos para evitar la huelga indefinida convocada para el 28 de octubre.

La huelga indefinida del próximo 28 de octubre está en el aire. A pesar de que el comité de huelga -conformado por el sindicato de Madrid (Amyts), el de Cataluña (Metges), la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el de País Vasco (SME) y el de Galicia (O´mega)- sigue manteniendo la convocatoria, sus organizaciones están teniendo varias reuniones para intentar frenar los paros.

De hecho, algunas comunidades dudan de los paros y podrían bajarse de ellos si consiguen avances autonómicos en materia laboral y que los grupos parlamentarios rechacen el Estatuto Marco en las Cortes.

Cataluña y Madrid -que todavía no han conseguido firmar ningún acuerdo- no van a descansar hasta pactar medidas que mejoren sus condiciones laborales. Según ha podido saber este diario, ambas partes están teniendo conversaciones con sus respectivos gobiernos autonómicos con el objetivo de acabar con las protestas.

Cataluña se reunió el pasado jueves con su consejera de Salud, Olga Pané. Es la primera cita que se produce desde el inicio del actual ciclo de movilizaciones que comenzó en junio del año pasado.

En ese encuentro, tanto sindicatos como la Administración abordaron las causas del conflicto y manifestaron la voluntad compartida de encontrar vías de solución para poner fin a la confrontación y recuperar la normalidad en la atención médica.

Aunque de momento no se ha llegado a ningún acuerdo, el objetivo es seguir manteniendo más encuentros.

Igualmente, el sindicato catalán (Metges) valoró positivamente que se haya abierto, de nuevo, la oportunidad de diálogo. No obstante, "por ahora, no se trata de una negociación formal que pueda desconvocar la huelga indefinida", señaló la organización.

Fuentes conocedoras de la negociación entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos médicos autonómicos aseguran a este diario que ambas partes están manteniendo conversaciones para retomar el diálogo.

Tras el parón del verano, la idea es volver a reunirse en las próximas semanas antes de que acabe septiembre.

Desde que los médicos iniciaron los paros (con una semana de huelga al mes el pasado mes de febrero), la Consejería de Sanidad madrileña ha estado en contacto con los sindicatos.

Además, el Gobierno de Isabel Díaz de Ayuso presentó en el Debate del Estado de la Región un paquete de medidas para mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios. Entre ellas, está la eliminación de las guardias de 24 horas y una subida salarial del 35% de las horas de guardia realizadas en noches y festivos.

Esto permitirá que un facultativo pase de los 424 euros por guardia en un día laborable este año a 566 euros en 2028, suponiendo un incremento del 33%. Mientras que en los festivos el ascenso es de 656 a 888 euros en este mismo periodo, con un aumento del 35%.

Las nuevas medidas se harán efectivas a partir del 1 de enero de 2028.

Para su mejora se destinarán 38 millones de euros anuales. A ello se suma una inversión de 70 millones ya aplicados para 2026 y 2027, a los que se añadirá otros 5 anuales más, a partir de 2027 para las prolongaciones de jornada de los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (el Sermas).

Esta última será efectiva para todas las categorías, e incidirá especialmente en médicos del SUMMA112, enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs) y técnicos de emergencias sanitarias.

Con el objetivo de dar un espacio propio a los médicos -una iniciativa que lleva meses defendiendo Fátima Matute, consejera de Sanidad de la región- se creará una Mesa Técnica de Médicos como órgano estable de trabajo y diálogo, y para enfermeras un Comité de Cuidados de naturaleza consultiva y asesora.

Sin embargo, aún no se ha fijado una fecha precisa para la puesta en marcha de estas medidas.

Otras CCAA

En los últimos días, los médicos han abierto la puerta a cancelar, aparcar o aplazar la huelga indefinida. Pero, para ello, exigen al Congreso y al Senado "la creación de un Intergrupo Parlamentario sobre el marco normativo y las condiciones de trabajo de la profesión médica en el Sistema Nacional de Salud (SNS)".

En esta comisión (que sirve para dialogar sobre determinados asuntos entre los parlamentarios y la sociedad civil) deberían estar presentes los grupos políticos, los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales, sindicales y científicas del ámbito de la medicina.

Fue el Foro de la Profesión Médica -órgano en el que están presentes la Organización Médica Colegial (OMC), CESM (uno de los principales convocantes de la huelga) y Facme, entre otras organizaciones profesionales- el que manifestó estas intenciones en un comunicado tras una reunión celebrada el pasado miércoles.

"En este momento debemos ser capaces de transformar las diferencias existentes en una oportunidad para el diálogo. El objetivo común debe ser encontrar soluciones y alcanzar el mayor consenso posible sobre un marco que condicionará durante años el ejercicio de la profesión médica", señaló el Foro.

En este contexto, y si el intergrupo parlamentario se abriera, fuentes de los médicos indicaron a este diario que se plantearía la posibilidad de suspender, al menos temporalmente, los paros.

Cabe recordar que hace sólo una semana la propia Mónica García, ministra de Sanidad, planteó esta posibilidad, en el Congreso.

Esta cita parece que no ha sentado muy bien a los sindicatos de Madrid (Amyts) y Cataluña (Metges), quienes estarían presionando al resto para mantener los paros al no haber conseguido cerrar, aún, un pacto con los ejecutivos autonómicos. Así lo señalan fuentes conocedoras del asunto a este diario.

Otros sindicatos como el de Andalucía (SMA) -aunque han apoyado la huelga nacional- estarían negociando paralelamente unas medidas que pactaron el pasado mes de junio con la Administración a cambio de acabar con los paros.

Por eso mismo, el sindicato andaluz podría cambiar de opinión y decidir retirarse de los paros nacionales si en este plazo de tiempo logra avanzar en las mejoras acordadas.