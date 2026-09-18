La farmacéutica italiana Chiesi nombra a David Khougazian nuevo CEO, que asumirá el cargo el 15 de octubre

La presidenta de Chiesi destaca el liderazgo y experiencia en innovación de Khougazian para guiar la próxima etapa de la compañía.

Khougazian cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en los sectores de la salud y las ciencias de la vida.

David Khougazian ha sido nombrado nuevo CEO del Grupo Chiesi y asumirá el cargo el 15 de octubre de 2026.

Chiesi ha elegido a David Khougazian como nuevo CEO del Grupo, que se hará efectivo a partir del 15 de octubre de 2026.

Khougazian se incorpora al laboratorio italiano tras una trayectoria internacional de más de 25 años en los sectores globales de la salud y las ciencias de la vida.

Recientemente, ha ejercido como Executive Partner, Growth y Head of Global Engagement en Flagship Pioneering, "donde ha desarrollado el crecimiento de compañías del sector salud impulsadas por la ciencia y ha trabajado con los equipos directivos en la creación de valor a largo plazo, alianzas, financiación y desarrollo organizacional", asegura el laboratorio en un comunicado.

Tras un riguroso proceso de selección liderado por el Consejo de Administración del Grupo, David Khougazian sucede al actual CEO Jean-Marc Bellemin, quien ha liderado el laboratorio italiano desde el 15 de mayo de 2026 y continuará desempeñando su rol habitual como Director Financiero.

"Nos complace dar la bienvenida a David Khougazian en un momento de gran impulso para la compañía. La innovación siempre ha estado en el centro de la misión y la visión a largo plazo", ha afirmado Maria Paola Chiesi, presidenta de la compañía.

"Su nombramiento refleja nuestra ambición de acelerar este viaje y reforzar la capacidad de Chiesi para innovar en un entorno sanitario que evoluciona más rápido que nunca. Aporta una combinación única de liderazgo global en el sector de la salud, experiencia operativa y exposición a algunas de las áreas más dinámicas de la innovación biotecnológica, le sitúa en una posición excepcional para guiar al grupo en esta próxima etapa", ha precisado.

Por su parte, David Khougazian ha afirmado: "Me siento ilusionado de incorporarme a Chiesi, una compañía ampliamente reconocida por sus sólidos valores, excelencia científica, espíritu emprendedor y compromiso con los pacientes. El entorno sanitario evoluciona rápidamente, generando oportunidades extraordinarias para impulsar la innovación y transformar los resultados para los pacientes".

"Chiesi ha construido una base sólida, combinando experiencia científica y un firme compromiso con el crecimiento sostenible de generación en generación. Espero trabajar junto a las personas y equipos de la compañía en todo el mundo para fortalecer aún más las capacidades de innovación, avanzar en su cartera de proyectos y alianzas, y generar valor duradero para los pacientes, los sistemas sanitarios y la sociedad", ha terminado.