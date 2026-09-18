España, a la cola de Europa en la concesión de patentes de tecnología sanitaria: sólo se han aprobado 91 en nueve años

Fenin reclama mayor inversión, reducción del IVA en tecnologías sanitarias y políticas que impulsen la industrialización y competitividad del sector.

El reducido tejido industrial, el predominio de pymes y la falta de grandes empresas dificultan la capacidad innovadora del sector español.

La tasa de concesión en España es del 54%, frente al 81% de Francia y el 75% de Alemania, según el informe de Fenin.

España solo ha aprobado 91 patentes de tecnología sanitaria en nueve años, situándose a la cola de la UE en concesión.

España presenta dificultades para mantener una capacidad patentadora atractiva con respecto al resto de países de la Unión Europea (UE): se encuentra a la cola en la concesión de patentes de tecnología sanitaria.

Sólo ha aprobado 91 en nueve años (entre 2016-2025), lo que supone una tasa de concesión del 54% frente a países líderes como Francia o Alemania con un 81% y 75%, respectivamente.

Así lo señala el reciente informe sobre las capacidades de I+D+i en el ámbito de las tecnologías sanitarias en España presentado por Fenin -patronal de empresas del sector- en el seminario de periodistas del pasado miércoles.

El sector español ha mejorado siete puntos porcentuales en la última década (pasando del 47% en 2016 al 54% en 2025), un avance que lo sitúa al nivel de Países Bajos, pero mantiene una brecha de 20 a 30 puntos porcentuales frente a los líderes europeos.

Lo mismo ocurre con el número de solicitudes presentadas: España está muy lejos de los países de su entorno.

Número de patentes concedidas entre 2016-2025 Fenin

El territorio nacional presentó 167 solicitudes de tecnología sanitaria ante la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés), en 2025, frente a las 1.485 de Alemania (8,9 veces más), 965 de Suiza (5,8 veces más), 872 de Países Bajos (5,2 veces más) y 595 de Francia (3,6 veces más).

España es el país con menor volumen absoluto del grupo analizado, manteniendo una diferencia significativa respecto al resto durante todo el periodo.

"Esta diferencia sistemática está relacionada con diversos factores, entre ellos la estructura del tejido innovador, el perfil de los solicitantes y la disponibilidad de recursos para sostener los procesos de protección", justifica el documento.

En concreto, el sector español está integrado por aproximadamente 362 fabricantes, de los cuales el 93% son pymes: a estas les resulta más difícil soportar los altos costes económicos de solicitud y, sobre todo, de mantenimiento de una patente.

Comparativa europea del número de patentes solicitadas en tecnología sanitaria (2016-2025) Fenin

"En Alemania, Francia o Suiza buena parte de las solicitudes provienen de grandes multinacionales de dispositivos médicos, que cuentan con departamentos internos de propiedad industrial muy sofisticados y procesos internos de selección de invenciones muy exigentes", aclara el informe.

En España el peso de entidades no empresariales de investigación (universidades, OPIs, institutos de investigación) es mayor. Y estos agentes tienen una menor disponibilidad de recursos económicos para sostener los procesos de concesión.

De hecho, la ratio de concesión se ve condicionada no sólo por la calidad técnica de la invención, sino por la disponibilidad de recursos técnicos y económicos para acompañar el proceso de evaluación.

Según el informe, esta brecha no es exclusiva del campo de la tecnología sanitaria. Se trata de un patrón común en el conjunto de patentes solicitadas desde nuestro país. A pesar de la tendencia creciente de la protección de las invenciones desarrolladas en España, la diferencia con la UE es aún muy amplia.

Esfuerzo inversor

Además, nuestro país presenta una estructura empresarial muy reducida y una menor capacidad innovadora.

Aunque comparte con Alemania el predominio de pequeñas y medianas empresas, la diferencia radica en la escala del tejido industrial, ya que Alemania cuenta con cerca de 13.500 fabricantes frente a los 362 del territorio nacional.

Y es que aunque el 85% de los fabricantes españoles cuente con departamento de I+D, sólo el 38% dispone de un centro de I+D propio.

Asimismo, carece de una empresa de dimensión global comparable a Royal Philips: el gigante holandés de tecnología sanitaria que concentra la capacidad patentadora de Países Bajos. Dicha empresa presentó 676 de las 872 solicitudes nacionales de tecnología médica, lo que supone el 77% del total del territorio nacional.

Ante este contexto, Pablo Crespo, secretario general de Fenin, señaló en la presentación de los datos una serie de retos que aún tiene pendientes el sector.

Defiende la indexación de contratos públicos como respuesta a la inflación por las tensiones geopolíticas.

Crespo también reclamó la necesidad de potenciar la industrialización del sector con el objetivo de impulsar su viabilidad y competitividad, la autonomía estratégica y la atracción y retención de talento.

"A través del Ministerio de Industria, como con la Comunidad de Madrid y Cataluña -que concentran la mayor parte del tejido industrial del sector- estamos trabajando para potenciar nuestro país. Y una de las cosas que estamos pidiendo es que necesitamos una apuesta decidida y rápida para facilitar las inversiones", precisó.

El secretario general de Fenin reclamó la reducción del IVA en las tecnologías sanitarias para facilitar el acceso a estas herramientas.

"La Unión Europea (UE) se ha abierto a que países como España puedan rebajar el IVA, no es razonable que el presupuesto sanitario se vaya a pagar el 21% del IVA, en vez de poder destinarlo íntegramente a la innovación", señaló.

Con esta declaración se refiere a la modificación de la directiva (UE) 2022/542 sobre el IVA, que otorga a los Estados miembros mayor flexibilidad para aplicar tipos reducidos a productos y servicios de ámbito sanitario.