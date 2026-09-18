Detectan un caso de viruela del mono en un menor de 13 años acogido en un centro de Ceuta tras la entrada masiva

Varias personas migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Marcos Moreno Europa Press

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Las claves Generado con IA Confirmado un caso de viruela del mono en un menor marroquí de 13 años acogido en un centro de Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes. El menor se encuentra aislado en un centro habilitado por la ciudad autónoma para responder a la contingencia migratoria. El diagnóstico de viruela del mono se suma a 11 casos de varicela y 8 de tuberculosis detectados entre los inmigrantes llegados a Ceuta. Sanidad ha reforzado la asistencia en Ceuta con 99 profesionales adicionales en urgencias, atención extrahospitalaria y primaria.

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha confirmado esta noche un caso de un menor marroquí, de los que entraron ilegalmente los días 30 y 31 de julio, al que se le ha detectado la enfermedad de la viruela del mono.



Según han confirmado a Efe fuentes del Gobierno autonómico, encargado de la tutela de estos niños, el menor se encuentra aislado en uno de los centros de acogida que han tenido que ser habilitados para dar respuesta a la contingencia migratoria.



Las fuentes han determinado que el menor tiene 13 años y accedió a la ciudad durante la entrada masiva de finales de julio.

El diagnóstico se ha confirmado esta misma tarde, han añadido a Efe las fuentes.



La viruela del mono (o mpox) es una enfermedad infecciosa y zoonótica causada por un virus que se transmite principalmente por contacto físico estrecho.

Los síntomas principales son la inflamación de los ganglios linfáticos (característico frente a otros tipos de viruela), dolor de cabeza, muscular y fatiga, así como sarpullido o erupción cutánea que evoluciona a manchas, ampollas con pus y costras, durando entre dos y cuatro semanas.

Varicela y tuberculosis

Este diagnóstico se suma a los 11 casos de varicela y ocho contagios de tuberculosis entre los inmigrantes llegados a Ceuta, tal y como ha contabilizado este jueves la ministra de Sanidad, Mónica García.

En menos de una semana se ha pasado de cinco casos detectados a once contagios de varicela entre los inmigrantes llegados tras el asalto a la ciudad autónoma.

De los nuevos casos de tuberculosis, dos migrantes están ingresados y uno bajo sospecha, aunque "todos han sido puestos a disposición de la asistencia sanitaria", ha precisado la ministra.

García ha vuelto a defender "que no se puede hablar de colapso sanitario cuando el 50% de las camas están vacías y cuando, además, tenemos más recursos y profesionales que nunca".

Los refuerzos se han ampliado hasta 99 profesionales adicionales repartidos entre urgencias hospitalarias, extrahospitalarias y Atención Primaria.