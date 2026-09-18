Andalucía creará un comité de expertos en octubre para abordar la “mayor reforma y actualización” del SAS

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Europa Press

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Las claves Generado con IA Andalucía creará en octubre un comité de expertos para liderar la gran reforma y actualización del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este comité sentará las bases de una nueva Ley de garantía sanitaria, que busca asegurar el crecimiento continuo del presupuesto sanitario público. El primer decreto que se llevará al Parlamento tratará sobre las agresiones a sanitarios, con sanciones para quienes cometan estos actos. La Junta impulsa 400 proyectos de digitalización, destacando uno para Atención Primaria y un programa de diagnóstico digital en medicina de precisión.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha puesto fecha de inicio a la esperada "gran reforma y actualización" del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El próximo mes de octubre iniciará los trámites para llevar al Consejo de Gobierno la creación de un comité de expertos con el que liderar esta esperada reforma.

Así lo ha avanzado en el desayuno informativo organizado por Europa Press ante profesionales, investigadores, miembros de colegios profesionales, sindicatos y representantes del conjunto del sistema sanitario.

Este comité pondrá las bases para la redacción de la nueva Ley de garantía sanitaria, con la que Andalucía quiere "blindar" la sanidad pública para que el presupuesto en esta materia siempre crezca.

Para aprobarla, el vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha ofrecido a los sindicatos un acuerdo de legislatura que confía alcanzar, ya que hay precedentes de "grandes acuerdos" sanitarios en la anterior legislatura, como el de la carrera profesional o el de la bolsa del SAS, entre otros.

En materia normativa, Sanz ha avanzado que el primer decreto que llevará al Parlamento será el relativo a las agresiones a sanitarios, con sanciones para "declarar la guerra total" a aquellos que agreden a los profesionales.

La Unidad Sócrates de la Policía Autonómica Adscrita será la encargada de llevar estos casos de agresiones a sanitarios.

Sobre digitalización del sistema sanitario público, Antonio Sanz ha confirmado que hay en estos momentos hasta 400 proyectos, siendo el de Atención Primaria uno de ellos. Este iría enfocado a la eliminación de trámites y modos de trabajo que actualmente ralentizan y condicionan el servicio.

Estos proyectos abarcan todos los ámbitos asistenciales y no asistenciales, infraestructuras tecnológicas y nuevos servicios para la ciudadanía y profesionales.

Entre las propuestas, Antonio Sanz ha concretado un programa de diagnóstico digital que se va a llevar a todos los centros de medicina de precisión, especialmente en cáncer de mama, ictus y retinopatía diabética.

Igualmente, ha insistido en la creación de un hub de innovación en el Hospital Muñoz Cariñanos.

Tras la pandemia y la irrupción del Virus del Nilo, Sanz ha defendido, por último, la necesidad de reforzar la salud pública con la creación de un comité de emergencia con el que "estar mejor preparados ante crisis sanitarias y mejorar la protección de los andaluces".

En resumidas cuentas, el consejero ha reconocido que "la sanidad pública debe mejorar, pero lo que no podemos negar es el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Junta".

En este punto, ha recordado que el presupuesto en este capítulo alcanza ya los 16.200 millones de euros, "un incremento del 65%" con respecto a anteriores etapas; hay 130.000 profesionales, un 65% más; y 116 nuevas infraestructuras con una inversión de 2.800 millones de euros.

"Más equipamiento, más tecnología y mayor capacidad asistencial", ha concluido Antonio Sanz.