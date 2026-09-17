Nueve casos aislados, hacinamiento y miles por vacunar: así puede expandirse la varicela en Ceuta

Las autoridades sanitarias aplican la estrategia de vacunación en anillo para proteger a los contactos cercanos de los casos confirmados.

El hacinamiento y el contacto estrecho entre personas no inmunizadas incrementan el riesgo de propagación de la varicela en los centros de acogida.

La vacunación contra la varicela y otras enfermedades se ha iniciado entre los migrantes, pero aún quedan miles por inmunizar debido al reciente inicio del proceso.

Nueve migrantes en Ceuta han sido aislados tras detectarse un brote de varicela, aunque ninguno presenta criterios clínicos graves.

El brote de varicela entre la población de migrantes que permanece en Ceuta tras el cruce masivo de los días 30 y 31 de julio ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias.

Son nueve los individuos contagiados, aislados en Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, "un espacio que tenemos cerrado normalmente y reservado para casos de picos de actividad o necesidades de aislamiento de otros pacientes", explican desde el Ingesa, entidad gestora de la sanidad ceutí, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Según el Ingesa, ninguno de los aislados tiene criterios clínicos para un ingreso, sino que de lo que se trata es de garantizar que se cortan las cadenas de transmisión.

La varicela es una enfermedad altamente contagiosa y que se transmite por vía respiratoria, inhalación o contacto directo con el líquido de las vesículas de las lesiones cutáneas.

Está incluida en el plan de vacunación de los inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma (y de los ceutíes que no estén inmunizados) junto a la poliomielitis, difteria, sarampión, rubeola y parotiditis.

Ya hay unas 3.000 personas vacunadas, de las alrededor de 5.000 que permanecen, según el Ministerio de Interior: el gobierno de la ciudad autónoma las eleva a entre 10.000 y 12.000.

El problema es que la vacunación comenzó la semana pasada, por lo que no ha habido tiempo para que se logre una buena inmunización en las personas inoculadas.

Contacto con otros enfermos

"Las personas contagiadas desarrollan la enfermedad tras un periodo de incubación de entre 14 y 16 días", explican desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

"Una persona infectada puede transmitir la infección desde dos días antes de que aparezcan las lesiones en la piel y hasta que todas las lesiones se han convertido en costras", algo que ocurre en unos cinco días, aproximadamente.

La propagación de la infección depende de dos factores. El primero es el número de personas susceptibles.

"Las personas migrantes no vacunadas y sin antecedentes de haber pasado la enfermedad se pueden infectar fácilmente al estar en contacto con otras personas enfermas", indican los epidemiólogos.

El segundo es el grado de hacinamiento. "Las situaciones de convivencia pueden facilitar o dificultar que haya contactos. Es importante que los enfermos se detecten, se aíslen, en condiciones adecuadas, y que se vacunen lo antes posible a todos sus contactos".

De ahí que, indican los expertos, es esencial acompañar la vacunación de un alojamiento adecuado, unas condiciones dignas que incluyan servicios básicos.

El dispositivo del Ingesa acude a los centros de acogida para realizar las inmunizaciones. Se busca continuar con la "vacunación en anillo" para expandir la protección a las personas que mantuvieron estrecho contacto con los infectados.

Sin embargo, las vacunas "generalmente necesitan un periodo de unas dos semanas tras la administración para generar protección inmunitaria adecuada", indican desde la SEE.

En el caso de la varicela, no obstante, "la vacunación también se utiliza como medida de control postexposición, administrada en los primeros días tras un contacto estrecho puede prevenir el desarrollo de la enfermedad o atenuar sus síntomas".

Sin embargo, para que la protección que confieran sea eficaz, "es importante que se siga avanzando en la vacunación, especialmente en los grupos donde hayan aparecido casos".

Los epidemiólogos creen que el riesgo para la población autóctona es bajo, pues hay una buena cobertura vacunal en España: alrededor del 90% de la población infantil está inmunizada frente a la varicela.

"En los mayores de 14 años, la prevalencia de anticuerpos es superior al 90% ya que, antes de la vacunación sistemática, más del 90% de la población ya había pasado la enfermedad a los 14 años y más del 95% a los 35 años, según el segundo estudio de seroprevalencia en España".

También es probable que la población migrante "disponga de niveles altos de inmunidad por haber contactado previamente con el virus", indican, "pero el grado de hacinamiento y el contacto estrecho con casos recientes puede suponer un riesgo elevado de aparición de casos en personas susceptibles".