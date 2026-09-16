Frenazo en la negociación del convenio de farmacias que acerca a los sindicatos a intensificar sus protestas

Los sindicatos critican que la patronal quiera acumular turnos y descansos, lo que consideran rozaría la ilegalidad laboral.

El principal desencuentro es el aumento salarial: la patronal propone un 14% y los sindicatos exigen un 16%, además de diferencias en la flexibilidad de la jornada laboral.

Los sindicatos valoran intensificar sus protestas y no descartan ninguna movilización si no se retoma el diálogo antes de finales de septiembre.

Las negociaciones entre sindicatos y la patronal de farmacias están estancadas tras casi dos años de conversaciones y la ruptura de relaciones antes del verano.

Después de casi dos años de negociación, los sindicatos (CCOO, UGT, CIG y Fefane) y la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (la patronal) no terminan de acercar posturas. Antes del verano, se rompieron las relaciones entre ambas partes y, desde entonces, la situación no ha cambiado nada: el convenio de oficinas de farmacia está en punto muerto.

Las negociaciones se han frenado, lo que acerca a las organizaciones sindicales a intensificar sus protestas. Además, no descartan ningún tipo de movilización, se "está valorando qué medida tendría más impacto", confirman fuentes conocedoras del asunto.

Según ha podido saber este diario, hace unos días, los sindicatos enviaron un comunicado tanto a la patronal como a sus abogados con posibles fechas para retomar el diálogo.

Una carta que aún no ha obtenido respuesta.

En ese texto, proponían reunirse para finales de septiembre. Si esto no llega a producirse, darán por finalizada la negociación e iniciarán un calendario de protestas.

En el documento, las organizaciones precisan que están dispuestas a entregarle una nueva propuesta, pero que está en su mano que todo vuelva a su curso, ya que fue FEFE quien decidió romper el diálogo.

Cuando ocurrió todo el pasado 30 de junio, los representantes de los farmacéuticos acusaron a la patronal de "establecer líneas rojas" imposibles de negociar.

Desencuentros

Todo ocurrió con el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) presente.

Tras la cita llovieron todo tipo de acusaciones, la patronal señaló a los sindicatos de rechazar ya seis propuestas "completas, serias y vinculantes" y de traer nuevos temas de conversación que no estaban en el debate principal. Esto avivó más las discrepancias entre ambas partes.

La última de las propuestas, según FEFE, proponía "mejoras relevantes para los trabajadores", como un incremento salarial acumulado del 14% durante la vigencia del convenio.

También ofrecía una reducción de 12 horas de la jornada ordinaria anual, así como una rebaja del periodo de prueba, mejoras en los preavisos y una mayor flexibilidad en la organización de vacaciones y acumulación de descansos.

Mientras tanto, las organizaciones precisan que las medidas planteadas son aún insuficientes. Los principales puntos de desencuentro están en los salarios y la flexibilidad de la jornada.

Los sindicatos siguen reclamando un incremento de los sueldos del 16% que equivaldría a una subida del 4% anual. De acuerdo a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

"Es lo mínimo que pedimos. Lo mismo que se subió en los tres años del convenio anterior", señaló a este diario Zigor Etxabe, miembro de Fefane, que ha estado presente en el proceso de negociación.

También, "le hemos dicho que si no quieren pagar los retrasos ni de 2025 ni de 2026 -por el periodo de ultractividad al estar negociándose el convenio- tendrán que pagar más que los años anteriores", precisó.

Los sindicatos aceptaron que no se abonaran los retrasos de 2025, fecha en la que tendría que haber entrado en vigor el nuevo convenio, con la idea de acercar posturas y llegar a un acuerdo.

No obstante, no van a hacer lo mismo con este año.

Y es que parece que el conflicto por las subidas de salario no va a resolverse a corto plazo.

Por su parte, la patronal aludió que la disparidad en el tamaño y facturación de las farmacias les hace ser más cautos, ya que hay establecimientos más pequeños que no pueden asumir de golpe este incremento.

Flexibilidad de jornada

Otro de los puntos de fricción es la flexibilidad de la jornada.

"FEFE quiere que se trabajen turnos de más de 9 horas y que los descansos obligatorios se acumulen en periodos de más de cuatro semanas. Eso a nosotros nos parece que roza la ilegalidad. Por ejemplo, sería que te acumulan el turno de noche con el de mañana y luego te den cuatro días libres. No obstante, va a haber semanas que no vas a trabajar en condiciones", indicó el representante sindical.

En la última reunión, según precisó Etxabe, comunicaron a la patronal que querían que estas condiciones fueran diferentes. "Sin embargo, FEFE se negó y no veía otras opciones".

Ahora, las organizaciones están a la espera del próximo paso de la patronal.

Su objetivo es cerrar el texto antes de que acabe el año o, de lo contrario, elevar la presión con movilizaciones que pueden culminar en una huelga indefinida.