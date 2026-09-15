La tercera vida de Enantyum, el medicamento estrella español: "Supone el 25% de la facturación de Menarini"

La farmacéutica también impulsa la I+D en antibióticos y prepara nuevos lanzamientos, manteniendo estabilidad laboral pese a la incertidumbre geopolítica.

Menarini trabaja en nuevas formulaciones y combinaciones de Enantyum junto al Instituto Químico de Cataluña para mejorar su perfil de seguridad y patentar futuras versiones.

Pese al final de la patente en 2014 y la entrada de genéricos, las ventas de Enantyum han crecido un 75% en unidades, con más de 253 millones vendidas en 50 países.

Enantyum, desarrollado por Menarini en Badalona, cumple 30 años y sigue representando entre el 20% y el 25% de la facturación de la compañía en España.

El laboratorio farmacéutico Menarini está cumpliendo sus 65 años en España, casi la mitad de ellos protagonizados por uno de los escasos medicamentos estrella nacidos en nuestro país.

Enantyum (dexketoprofeno trometamol) ha cumplido 30 años este 2026. Aunque finalizó la patente en 2014, "seguimos fabricando cada vez más unidades", afirma Ignacio González Casteleiro, director general de la compañía en España.

Tras la entrada de 22 medicamentos genéricos, sus ventas han crecido un 75% en unidades, reporta Menarini.

"Actualmente, supone entre el 20% y el 25% de nuestra facturación". El fármaco está presente en más de 50 países, se han vendido más de 253 millones de unidades y representa el 40% de la producción de la planta de Badalona.

En las instalaciones de Menarini en la ciudad catalana se desarrolló este analgésico —perteneciente al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos— en los años ochenta y noventa.

A pesar del vencimiento de la patente, el laboratorio ha seguido apostando por el medicamento, al que han dado una segunda vida "tratando, formando y generando ciencia alrededor de él, trabajando con el médico de atención primaria".

Esta comunicación ha servido para generar "más de seis presentaciones diferentes, adaptándose muy bien a los pacientes", señala Mónica Moro, directora de comunicación de la compañía.

"El profesional de la salud nos da feedback a través de las consultas de los hospitales y de atención primaria. Son los profesionales los que han demandado nuevas presentaciones: en comprimidos, bebible, inyectable, tópico, en sobres... Todo esto facilita mucho el manejo de un producto maduro que tiene un buen puesto en el campo de la analgesia".

Esta es otra de sus características, apunta: la "terapia secuencial del dolor, donde puedes empezar con uno y seguir con otro porque da diferentes posibilidades".

Nuevas formulaciones

Más de diez años después del vencimiento de la patente y de la aparición de las versiones genéricas, Menarini está impulsando una tercera vida del Enantyum mediante combinaciones y nuevas formulaciones que buscan mejorar su perfil de seguridad.

Ignacio González explica que "estamos colaborando con el Instituto Químico de Cataluña para buscar nuevas formulaciones sobre la base de Enantyum para analgésicos, manteniendo la eficacia pero mejorando su perfil de seguridad".

"Hemos llegado a tener varias moléculas candidatas, que tienen que ir a la central para pasar a ensayos clínicos", donde se evaluará su seguridad y eficacia. Al ser nuevas formulaciones, serían patentables.

Eso sí, advierte el director general de la compañía en España: es un camino de largo recorrido. "Si los medicamentos tardan 10 años en salir al mercado desde que finalizan su fase preclínica, nosotros todavía estamos al principio de ese camino".

No es la única apuesta de la compañía italiana. Han llegado a un acuerdo con otro laboratorio para lanzar un producto cardiovascular para 2028, y están potenciando la I+D+i en antibióticos, de los que han lanzado tres de uso hospitalario en el último lustro y tienen una alianza con el hospital Germans Trias i Pujol para la investigación de resistencias antimicrobianas.

También están buscando posibles acuerdos de investigación de fármacos en fase 2 para continuar su desarrollo y lograr la comercialización.

En un momento de incertidumbre como el actual, la compañía no se libra de los vaivenes de la geopolítica. Un momento especialmente tenso fue cuando, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, "se encareció el precio del aluminio, materia prima para los blísters, y esto no podía repercutir en el precio de los medicamentos".

González reconoce que, al no estar participada en bolsa, pueden mantener una estabilidad laboral en un momento en que compañías grandes y medianas están planteando recortes de plantilla (Menarini tiene más de 17.000 empleados en todo el mundo, 746 en sus instalaciones de Badalona).

"Estamos capeando el temporal cerrando el foco en nuestro modelo de negocio, la atención primaria". Ahí se muestra optimista, pero con moderación: la previsión es "seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora, sin llegar a dobles dígitos".

En 2025, Menarini España registró unas ventas de 280 millones de euros y obtuvo unos beneficios antes de impuestos de 53,8 millones de euros.