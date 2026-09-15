Los médicos y las enfermeras de Ceuta convocan una huelga por la "degradación" de la sanidad tras la crisis migratoria

Alertan sobre un brote de varicela y el riesgo de colapso ante la llegada de la gripe, por la falta de información y recursos para atender a la nueva población.

Los sindicatos denuncian que las cifras oficiales excluyen parte de las asistencias sanitarias, ocultando la verdadera presión sobre el sistema.

El personal sanitario critica que el aumento anunciado de 100 contrataciones es solo la renovación de contratos existentes, sin incorporación de nuevos profesionales.

Médicos y enfermeras de Ceuta convocan una huelga para denunciar la degradación de la sanidad pública tras la crisis migratoria.

Los médicos y las enfermeras de Ceuta han convocado una huelga para visibilizar la "degradación de la sanidad pública" en la ciudad autónoma a raíz de la crisis sanitaria iniciada el pasado 30 de julio con la entrada de más de 70.000 personas desde Marruecos.

En un comunicado, Cemsatse (que agrupa a ambos colectivos profesionales) anuncia formalmente la convocatoria de huelga sanitaria para el próximo 24 de septiembre.

Antes, habrá dos concentraciones. El jueves 17 de septiembre, a las 11 horas, se hará a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta, bajo el lema 'Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes'.

Al día siguiente, el viernes 18, la concentración será en la Dirección Territorial del Ingesa, que gestiona la sanidad ceutí.

El sindicato manifiesta su "más absoluto rechazo" a las afirmaciones de Sanidad negando la situación de emergencia que atraviesa el sistema público de salud de la ciudad autónoma, lo que consideran un "posicionamiento irresponsable y alejado de la realidad".

Elisabeth Muñoz, secretaria general de Satse Ceuta, explica a EL ESPAÑOL-Invertia que se ha extendido el llamamiento a seguir el paro a todo el personal sanitario y no sanitario del hospital y los centros de salud.

"Por más que hemos intentado hacerles entender a la ministra y al secretario de Estado de Sanidad la situación, que no es un estrés sino un colapso, no lo han entendido".

Renovaciones, no nuevas contrataciones

Denuncia, además, que el anunciado incremento en 100 personas a través de nuevas contrataciones es mentira.

"Se han hecho 100 renovaciones de personas que ya estaban contratadas, no han venido 100 personas nuevas", afirma, señalando que "todos los días nos llaman compañeras que son de aquí pero que se han ido a otras regiones, pero solo les ofrecen días sueltos y ellas tienen contratos de seis meses a un año en donde están trabajando".

Muñoz también acusa al Ingesa de "mentirnos a la cara" mediante "estadísticas engañosas", al no incluir asistencias sanitarias.

"En el servicio de atención rápida que generaron con motivo de la crisis, de toda la gente que se veía, solo se incluían a los que ingresaban en urgencias. Podías estar 24 horas trabajando y contabilizar cero asistencias".

La enfermera también llama la atención sobre el brote de varicela detectado y el paso de tres a nueve personas ingresadas en solo 24 horas.

"¿Qué vamos a hacer cuando llegue la gripe, que siempre tensiona el sistema sanitario? Estamos trabajando a ciegas porque no conocemos nada de esta población a la que tenemos que atender, estamos haciendo medicina de guerra".

La secretaria de Satse Ceuta indica a este periódico que las concentraciones y la huelga se mantendrán aunque Ingesa o ministerio de abran a dialogar, ya que "el mando único sanitario lo está ignorando todo y se limita a tacharnos de racistas. Estamos hablando de problemas reales, de sanidad, de seguridad, que los políticos del mando único no quieren ver".