José María Pons, nuevo director general de BeOne Medicines en Iberia.

BeOne Medicines es una compañía global de oncología que desarrolla tratamientos para tumores hematológicos y sólidos, con presencia en seis continentes.

El nombramiento refuerza la estructura de liderazgo de BeOne Medicines en Iberia, en una etapa de crecimiento y consolidación de la compañía, que ya suma cerca de 150 empleados en la región.

Pons cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica, habiendo liderado previamente la Unidad de Negocio de Hematología de Novartis en España.

José María 'Chema' Pons ha sido nombrado nuevo director general de BeOne Medicines en Iberia, liderando las operaciones en España y Portugal.

BeOne Medicines ha nombrado a José María ‘Chema’ Pons nuevo director general de la compañía en Iberia, desde donde liderará su actividad en España y Portugal, según informó la compañía.

Pons, que reportará a Giancarlo Benelli, vicepresidente sénior y responsable de Europa de BeOne Medicines, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica y una trayectoria vinculada al liderazgo de equipos, el desarrollo de negocio y la transformación organizativa.

Antes de incorporarse a BeOne Medicines, lideró la Unidad de Negocio de Hematología de Novartis en España, puesto desde el que formó parte del Comité de Dirección de la compañía y asumió la responsabilidad sobre áreas que incluían tanto enfermedades de alta prevalencia como patologías raras.

Anteriormente ocupó diferentes posiciones de responsabilidad en Amgen y Novartis, donde lideró equipos multidisciplinares, desarrolló programas innovadores y participó en el lanzamiento de nuevas terapias.

"La incorporación de Chema nos permitirá seguir avanzando sobre la sólida base que hemos construido en España y Portugal y afrontar esta nueva etapa con una ambición aún mayor", señaló Benelli, quien destacó su experiencia en la industria farmacéutica, su conocimiento del área de hematología y su trayectoria al frente de equipos multidisciplinares.

Por su parte, Pons aseguró que llega a BeOne "en un momento lleno de oportunidades para seguir impulsando la innovación, ampliar nuestro impacto y trabajar para conseguir que cada vez más personas con cáncer puedan beneficiarse de los avances que desarrollamos".

"Afronto esta nueva responsabilidad con mucha ilusión y con ganas, sobre todo, de escuchar y aprender de un equipo que ya ha logrado mucho en Iberia", añadió el nuevo director general.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Pons cuenta con un MBA por Esade y un máster en Economía de la Salud por la Universitat Pompeu Fabra, además de formación en liderazgo, transformación digital y gestión estratégica dentro del sector sanitario.

Con este nombramiento, BeOne Medicines indicó que refuerza su estructura de liderazgo en Iberia en una etapa de crecimiento y consolidación de su presencia en España y Portugal, donde cuenta con cerca de 150 empleados.

BeOne Medicines es una compañía global especializada en oncología que desarrolla tratamientos para tumores hematológicos y sólidos y cuenta con profesionales en seis continentes.