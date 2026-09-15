Donte Group ofrece 57,2 millones por 61 clínicas dentales de Aestes, la mayoría de Vivanta

La adquisición permitirá a Donte Group acercarse a su objetivo de contar con más de 600 clínicas propias en 2030.

Donte Group ofrecerá un préstamo puente de 16,5 millones de euros para garantizar la operatividad de las clínicas hasta cerrar la compra.

La operación contempla asumir más de 30.000 pacientes en tratamiento y mantener 656 puestos de trabajo en las clínicas adquiridas.

Donte Group ha presentado una oferta de 57,2 millones de euros para adquirir 61 clínicas dentales de Aestes, la mayoría de Vivanta.

El futuro de las clínicas dentales de Vivanta, en manos de Aestes y que pasan por una situación económica crítica, se aclara. Donte Group ha presentado una oferta valorada en 57,2 millones de euros para hacerse con ellas.

Así lo indica la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. En ella figura que Donte asumiría todos los tratamientos que están en curso y que reciben más de 30.000 pacientes en las clínicas que se adquirirían. Unas terapias valoradas en unos 37 millones de euros.

Además, si la compra sale adelante, Donte Group se compromete a subrogar y mantener 656 puestos de trabajo en dichas clínicas. No se asumiría personal adscrito a los negocios de estética de Aestes o a sus servicios centrales.

Asimismo, Donte daría un préstamo puente de hasta 16,5 millones de euros para "mantener la normal operativa" de las clínicas hasta que se cierre la operación, recoge el escrito de oferta presentado en el juzgado de lo mercantil número 12, de Madrid.

Las clínicas que quiere adquirir Donte son de 15 sociedades de Aestes (la mayoría de Vivanta) que se encuentran en una situación crítica. De hecho, "existe un riesgo inminente de colapso operativo" en ellas.

Así, "la inminente declaración de concurso hace necesario tramitar el proceso de venta de forma urgente".

Un proceso que se ha encargado de gestionar la consultora FTI, designado por las sociedades de Aestes a través de un procedimiento concursal conocido como prepack.

Permite preparar la venta de una unidad productiva (las sociedades y clínicas reseñadas) antes de que se declare un concurso de acreedores, que suele rebajar el valor del negocio y retrasar la propia venta.

Donte es la única compañía que ha presentado una oferta vinculante, que se presentó en el juzgado de lo mercantil de Madrid a principios de agosto.

Salvo sorpresa, la operación debería cerrarse en las próximas semanas.

Cabe recordar que la situación límite en la que se encontraban varias de las clínicas afectadas de Vivanta llevó a su cierre la semana pasada, sin avisar a los pacientes que estaban recibiendo tratamientos.

De hecho, el Consejo de Dentistas describió la situación como un "escándalo".

Así, la adquisición por parte de Donte Group garantizaría la continuidad asistencial de estos pacientes.

Crecimiento

Además, a nivel de negocio, la adquisición le permite evolucionar en su estrategia de crecimiento.

Donte cuenta con más 480 clínicas dentales propias. Y su meta para 2030 es contar con más de 600. La adquisición de las clínicas de Vivanta y Aestes la acerca a este objetivo.

Por otro lado, Aestes hace tiempo que pasa por una situación financiera complicada. Habrá que ver en qué situación queda la compañía tras esta operación. Sobre todo porque todavía mantiene una importante deuda con el Estado.

Como ya contó este periódico, Aestes fue de las empresas en 2022 recibió el apoyo público de la SEPI. Concretamente unos 40 millones de euros que todavía no ha devuelto.