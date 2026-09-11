Los médicos convocan huelga indefinida a partir del 28 de octubre contra el Estatuto Marco de Mónica García

El colectivo médico exige que se abra una negociación real sobre el Estatuto Marco y amenaza con intensificar la presión jurídica e institucional si no se atienden sus demandas.

Las reivindicaciones incluyen una jornada de 35 horas, reconocimiento del exceso de jornada, reforma del sistema de guardias y un modelo de jubilación adaptado al colectivo.

La movilización está respaldada por sindicatos de varias comunidades y organizaciones estatales, como Amyts, Metges, SMA, SME, O´mega, CESM y la Unión Médica y Facultativa.

Los médicos han convocado una huelga indefinida a partir del 28 de octubre contra el nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Los médicos ya tienen fecha: irán a la huelga indefinida a partir del 28 de octubre. Su lucha contra el Estatuto Marco que se debatirá muy pronto en las Cortes se mantiene más viva que nunca.

Este es el día que finalmente ha fijado el comité de huelga conformado por las principales organizaciones sindicales como la de Madrid (Amyts), Cataluña (Metges), Andalucía (SMA), País Vasco (SME), Galicia (O´mega) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Así lo han anunciado en un comunicado.

También secundarán estos paros la nueva Unión Médica y Facultativa (UMYF), una nueva organización estatal integrada por Simega, Avanza Valencia, Sindicato Médico de Navarra y SEMCA, aparte de la Asociación MIR (AME).

De esta manera, los facultativos iniciarán unos paros continuados hasta lograr paralizar la norma y volver a reiniciar una negociación "real" que tenga en cuenta las reivindicaciones del colectivo.

Estas demandas se mantienen en torno a un ámbito específico de negociación para los médicos, una jornada ordinaria real de 35 horas o el reconocimiento y la compensación del exceso de jornada.

A esto se suma una reforma integral del sistema de guardias, una clasificación profesional acorde al nivel de formación exigido y un modelo de jubilación que tenga en cuenta las características específicas de la profesión.

"Las organizaciones han consensuado respaldar la unidad de acción ante una reforma que, a su juicio, no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo ni reconoce adecuadamente la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos", han denunciado.

Por ahora, aún queda pendiente cerrar el calendario del resto de actuaciones que forman parte de la movilización contra el Estatuto Marco, según han apuntado los sindicatos.

Ministerio de Sanidad

En los últimos días parece que la postura de Mónica García ha cambiado de forma radical.

La ministra que se oponía totalmente a la creación de una norma propia para el colectivo manifestó el pasado miércoles que un Estatuto Médico "puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los profesionales", con la aprobación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.

Un texto específico para los facultativos es posible si la norma para todos los sanitarios obtiene luz verde en sede parlamentaria, pero "no sobre sus cenizas", señaló en el Pleno de la Cámara Baja.

No obstante, se comprobará en base a las enmiendas que introduzcan los grupos parlamentarios si la norma sale hacia adelante finalmente.

Mientras tanto, los médicos también intensificarán su presión. Mantendrán, de nuevo, reuniones con los grupos parlamentarios y pedirán a los que se han opuesto principalmente a la norma que introduzcan una enmienda a la totalidad para que el texto no se debata en las Cortes.

Además, activarán todas las vías jurídicas e institucionales que puedan ser beneficiosas, ya que sostienen que algunas medidas incluidas en el Estatuto Marco "vulneran la normativa nacional y europea".