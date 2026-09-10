Los sindicatos de farmacia tienden la mano a la patronal para seguir negociando pero plantean más movilizaciones

FEFE defiende que sigue presentando propuestas, mientras los sindicatos la acusan de dilatar el proceso y de plantear condiciones cercanas a la ilegalidad.

Si no hay avances antes de fin de mes, los sindicatos planean nuevas movilizaciones en varias ciudades españolas para presionar a la patronal.

Las principales discrepancias entre ambas partes son el incremento salarial, la acumulación del descanso semanal y el pago de pluses por domingos y festivos.

Los sindicatos de farmacia han propuesto retomar las negociaciones del nuevo convenio con la patronal FEFE tras meses de estancamiento.

Los sindicatos que representan a los trabajadores de las oficinas de farmacia (CCOO, Fefane, UGT y CIG) se han puesto en contacto con la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) para retomar las negociaciones del nuevo convenio de farmacia.

La última reunión fue el pasado 30 de junio y estuvo mediada por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) pero no se llegó a ningún acuerdo. Los principales puntos de fricción fueron el incremento salarial y la acumulación del descanso semanal, entre otras cuestiones.

Desde entonces, sindicatos y patronal no han mantenido contactos. Antes del parón veraniego hubo una concentración de trabajadores en Madrid para visibilizar la indignación con las posturas de FEFE.

Pues bien, si a finales de mes siguen sin ver interés por parte de la patronal para retomar las negociaciones, los sindicatos plantearían nuevas concentraciones. La idea es extender las protestas más allá de la capital e involucrar a los trabajadores de otras ciudades españolas.

En una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, Zigor Etxabe, miembro del sindicato Fefane, acusaba a FEFE de hacer propuestas que rozan "la ilegalidad" y de estar "dilatando la negociación".

"Hemos demandado que se pague un plus por los domingos y festivos. Esto último no han querido ni escucharlo", señaló el representante sindical.

Por su parte, Elena Jiménez, secretaria general de FEFE, señaló a este periódico que no han dejado de hacer propuestas, "cosa que no puedo decir de los sindicatos".

El XXVI Convenio Estatal de Oficinas de Farmacia comenzó a negociarse en octubre de 2024. El último venció el 31 de diciembre de ese mismo año y sigue vigente en periodo de ultraactividad.