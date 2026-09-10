La OMC avisa de que el "sacrificio" de los médicos en Ceuta no puede convertirse en un "recurso permanente"

La OMC subraya que la situación en Ceuta requiere seguimiento continuo y recuerda que es un problema de dimensión europea.

El Colegio de Médicos de Ceuta alerta sobre el desgaste físico y mental sufrido tras 43 días de presión asistencial extrema y reclama una solución urgente.

La organización pide no normalizar la presión crítica sobre los profesionales y exige condiciones seguras para médicos y pacientes.

La OMC advierte que el sacrificio de los médicos en Ceuta no puede convertirse en un recurso permanente del sistema sanitario.

La Organización Médica Colegial (OMC) -máximo órgano representante del colectivo- ha confirmado que sólo la "responsabilidad y entrega" de los médicos de Ceuta han permitido mantener la asistencia en la ciudad autónoma, pero que su "capacidad de sacrificio" no puede convertirse en un "recurso permanente" del sistema.

De este modo, la OMC, que ha desplazado a Ceuta a su Comisión Permanente para conocer de primera mano la situación de los servicios sanitarios, ha pedido que no se normalice la "presión crítica" a la que están sometidos los profesionales y población de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas migrantes el pasado julio.

En su visita, la Comisión Permanente se ha reunido con profesionales sanitarios y ha mantenido distintos encuentros institucionales, tras los que ha apuntado que la situación "no puede normalizarse ni sostenerse indefinidamente sobre el esfuerzo individual de los profesionales".

Por ello, ha subrayado que el sistema debe garantizar las condiciones necesarias para que los profesionales sanitarios puedan ejercer su profesión con seguridad y para que los ciudadanos reciban una atención sanitaria adecuada.

"Hoy la OMC quiere trasladar algo muy concreto: el Colegio de Médicos de Ceuta y todos sus profesionales cuentan con el respaldo de toda la profesión. Están afrontando una situación crítica y no podemos convertir su capacidad de sacrificio en un recurso permanente del sistema", ha señalado el presidente de la OMC, Tomás Cobo.

Seguimiento

Asimismo, desde la OMC han manifestado que la situación de Ceuta requiere continuidad y seguimiento, de tal forma que no sea olvidada en el momento en que disminuya la presión de las últimas semanas, puesto que las necesidades de profesionales y sistema sanitario "trascienden cualquier episodio puntual".

En este contexto, la organización ha asegurado que mantendrá su seguimiento y continuará poniendo su capacidad institucional al servicio del Colegio de Médicos de Ceuta, de sus profesionales y de la garantía de una asistencia sanitaria segura y de calidad para todos los ciudadanos.

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, también ha expresado su preocupación por el desgaste físico y mental que están sufriendo los médicos, después de 43 días trabajando bajo una "presión asistencial extrema".

En este contexto, ha reclamado una respuesta que permita aliviar de forma inmediata la situación de los profesionales. "Necesitamos una solución urgente", ha enfatizado.

Por su parte, el director jurídico, Ricardo de Lorenzo, ha recordado que Ceuta es frontera de España por lo que "este es un problema europeo y debe tomar medidas".