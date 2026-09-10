El nuevo copago farmacéutico se aplicará como pronto en octubre, cinco meses después de aprobarse su reforma

El Ministerio de Hacienda actualizará los datos de renta anualmente para fijar los nuevos tramos y exenciones en el copago farmacéutico.

Habrá topes máximos mensuales de pago según la renta, beneficiando especialmente a personas con ingresos más bajos y pensionistas.

La reforma del copago farmacéutico, aprobada en mayo, no se aplicará completamente hasta octubre o noviembre.

El Gobierno aprobó en mayo una importante reforma del copago farmacéutico de los medicamentos prescritos en la sanidad pública. El nuevo formato, que supone un menor coste para las rentas bajas y una mayor progresividad, lleva en vigor desde entonces. Pero la mayor parte de su contenido no ha entrado aún en vigor.

Y todavía habrá que esperar un poco más para ello. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, desvela a EL ESPAÑOL - Invertia que el nuevo copago de los medicamentos no empezará a aplicarse hasta "octubre o noviembre".

El copago farmacéutico reformado "entrará completamente en aplicación con la nueva actualización que se hace anualmente de las rentas con las que se formulan los tramos". Una actualización que hace el Ministerio de Hacienda (con los datos de la declaración de la renta anual) y que traslada al Ministerio de Seguridad Social para introducirla en los sistemas de información.

Después, estos datos se trasladan a las comunidades autónomas para que los apliquen en sus sistemas de tarjeta sanitaria.

Padilla, en conversación con este periódico, recuerda que una parte de la reforma sí que se está aplicando, como la exención de copago a aquellos pensionistas perceptores de un complemento a su prestación.

El nuevo copago farmacéutico tardará meses en aplicarse.

Sin embargo, como ya contó este periódico, esto causó un pequeño caos en las farmacias españolas, donde los ciudadanos reclamaban el nuevo copago.

Con todo, Padilla afirma que las boticas estaban avisadas. O, al menos, sus órganos colegiales. "Desde el momento en el que se aprobó el real decreto-ley", apunta el secretario de Estado, "tuvimos un diálogo rápido con el Consejo General de Farmacéuticos".

En él se les transmitió que "los reales decretos-leyes no son como los proyectos normativos al uso, sino que tienen un tiempo en el cual vas preparando el terreno. Hay mucha jurisprudencia que muestra que, independientemente de la entrada en vigor, la aplicabilidad depende de la existencia de las condiciones materiales para la correspondiente aplicación".

Finalmente, será "entre octubre y noviembre" cuando, con la actualización de las rentas, se introduzcan los "nuevos tramos y las nuevas exenciones", apunta el secretario de Estado.

¿Motivos políticos?

Es decir, que el grueso de la reforma del copago farmacéutico no se habría podido aplicar hasta el último trimestre del año. Siendo así... ¿Por qué se aprobó la medida en mayo y no más tarde? ¿Algún motivo político, dado que la semana que se aprobó el decreto-ley se celebraban las elecciones en Andalucía?

Padilla niega este razonamiento. "Si hubiéramos aprobado el decreto ahora, en septiembre, probablemente no hubiéramos llegado a tiempo para preparar todo y que se aplicara en octubre o noviembre".

"El sistema de copago es tremendamente complejo en su aplicabilidad y necesita, a nivel informático, no solamente la determinación de los tramos y la asignación de cada persona a uno de ellos, sino también tiempo y procesos", añade.

En términos generales, el nuevo copago farmacéutico (que todavía no se está aplicando) permitirá que las personas con salarios o rentas más bajas paguen menos por los fármacos que se les prescriban en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Y que paguen un máximo mensual que no puede superar los 61,75 euros al mes.

En estos momentos, y sin aplicar la reforma, las personas con ingresos inferiores a 18.000 euros pagan el 40% del precio del medicamento. Las rentas entre 18.000 y 99.999 euros abonan el 50% y las de 100.000 euros o más asumen el 60%, sin ningún tope mensual.

Tabla de los copagos farmacéuticos para trabajadores y personas activas tras la reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

Cuando se aplique la reforma, estos tres tramos desaparecerán y pasarán a ser seis. En los tres primeros, que concentran a las rentas más bajas, se imponen topes de pago. Es decir, que, como máximo, sólo abonarán unas cantidades máximas cada 30 días.

Para las rentas por debajo de los 9.000 euros, se mantendrá un 40% de copago con un límite de 8,23 euros al mes. Entre 9.000 y 17.999 euros, se aplicará también un 40% con un tope de 18,52 euros. Entre 18.000 y 34.999 euros, el porcentaje subirá al 45%, con un límite mensual de 61,75 euros.

Los tramos de copago farmacéutico para pensionistas tras la reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

Los topes se pierden en los tres tramos siguientes. A partir de las rentas de 35.000 euros al año, se mantendrán los porcentajes del 45%, 50% y 60% de copago por medicamento para los tramos de 35.000-59.999 euros, 60.000-99.999 euros y más de 100.000 euros, respectivamente.

También hay cambios para los pensionistas, aunque son menores. Se crea un nuevo tramo para jubilados que tengan rentas entre 18.000 a 59.999 euros. Las personas con estos ingresos tendrán que abonar el 10% de copago por medicamento, con un tope mensual de 13,37 euros.

El resto se mantiene. El primer tramo, el de las personas que cobran menos de 18.000 euros al año y abonan un 10% de copago, tiene un tope de abono de 8,23 euros al mes. Y los pensionistas que ganan entre 60.000 y 100.000 euros pagan también un 10% de los medicamentos con un máximo mensual de 18,52 euros.

Finalmente, los pensionistas que superen los 100.000 euros en ingresos tienen que abonar el 60% del precio del fármaco con un límite mensual de pago de 61,75 euros.