HM Hospitales se alía con el Grupo Médico Joya para crear un espacio de cooperación sanitaria entre España y México

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA HM Hospitales y Grupo Médico Joya firman un acuerdo estratégico para impulsar la cooperación sanitaria entre España y México. La alianza busca compartir conocimiento, desarrollar el talento clínico y favorecer la continuidad asistencial de pacientes entre ambos países. El convenio contempla programas de formación, intercambio de mejores prácticas y mecanismos para facilitar la atención internacional de pacientes. Ambas organizaciones compartirán inteligencia de mercado y desarrollarán mecanismos para coordinar la atención sanitaria a turistas, expatriados y viajeros entre Europa y América.

HM Hospitales y el grupo hospitalario privado mexicano Grupo Médico Joya han suscrito un acuerdo marco de colaboración estratégica destinado a desarrollar un nuevo espacio de cooperación sanitaria entre España y México que permita compartir conocimiento, impulsar el desarrollo de los profesionales y, especialmente, favorecer la continuidad asistencial de los pacientes entre ambos países.

El acuerdo ha sido firmado en la Embajada de México en España. En el acto han estado presentes Alejandro Abarca, CEO de HM Hospitales; Armando Joya Munguía, CEO de Grupo Médico Joya, y Julio Carbajal, presidente de Hospitales Joya.

La elección de la sede subraya el carácter internacional de una alianza que pretende estrechar la colaboración sanitaria entre España y México y generar nuevas oportunidades de cooperación clínica, académica y asistencial.

La colaboración conecta a dos organizaciones con una amplia experiencia en atención al paciente internacional. El Grupo HM Hospitales desarrolla esta actividad a través de su división International HM Hospitales y de una red asistencial caracterizada por la alta especialización, la investigación y la docencia, mientras que Hospitales Grupo Médico Joya cuenta con una trayectoria de 25 años y un modelo especialmente desarrollado en algunos de los principales destinos turísticos de México.

Para Alejandro Abarca, "este acuerdo supone un nuevo paso en nuestra estrategia de colaboración internacional y, sobre todo, nos permite hacerlo junto a una organización con la que compartimos una misma manera de entender la medicina: situar al paciente en el centro, apostar por la excelencia clínica y comprender que el conocimiento debe compartirse para seguir mejorando".

La alianza con Hospitales Joya, continúa, "nos abre una vía de colaboración muy relevante con México y nos permite avanzar hacia una atención cada vez más coordinada para aquellos pacientes que necesitan asistencia sanitaria fuera de su país".

Por su parte, Armando Joya Munguía ha señalado que "la alianza con el Grupo HM Hospitales representa una oportunidad para conectar la experiencia que Hospitales Joya ha desarrollado durante más de dos décadas en México con uno de los grupos hospitalarios de referencia en España".

"Compartimos una clara vocación asistencial y docente y la convicción de que la cooperación entre profesionales e instituciones es esencial para elevar los estándares de calidad. Queremos construir un puente estable de conocimiento y asistencia entre México y España que tenga un impacto real tanto en nuestros profesionales como, fundamentalmente, en nuestros pacientes".

El acuerdo se articula en torno a cuatro grandes líneas de actuación concebidas para trasladar la alianza institucional a proyectos concretos entre los profesionales y centros de ambas organizaciones.

El primero de estos ámbitos será la formación y el desarrollo del talento clínico. HM Hospitales y Hospitales Joya impulsarán programas recíprocos de rotaciones médicas, fellowships, observación profesional e intercambio de personal sanitario, directivo y de enfermería. De esta forma, profesionales mexicanos podrán ampliar su experiencia en centros de referencia de HM Hospitales y los profesionales del Grupo podrán conocer directamente el modelo asistencial desarrollado por Hospitales Joya, especialmente su experiencia en medicina vinculada a destinos turísticos y atención a pacientes de diferentes nacionalidades.

Esta colaboración permitirá además establecer vínculos con los centros integrales HM CIOCC, HM CIEC y HM CINAC, para trabajar en áreas consideradas especialmente relevantes para favorecer el intercambio profesional y la transferencia de conocimiento.

La segunda línea de actuación se centrará en el intercambio de mejores prácticas asistenciales y de gestión. Ambas organizaciones compartirán experiencias relacionadas con protocolos clínicos, estándares de calidad y seguridad del paciente, modelos de atención al paciente internacional, sistemas de indicadores y organización asistencial. El objetivo es identificar aquellas prácticas que hayan demostrado su eficacia y favorecer su adaptación en cada organización, manteniendo como prioridades la calidad asistencial, la seguridad y la mejora continua.

Esta complementariedad constituye uno de los principales valores del acuerdo. HM Hospitales aporta su experiencia como grupo hospitalario integrado en asistencia, investigación y docencia y su conocimiento en la gestión de centros y áreas de alta especialización. Hospitales Joya suma un modelo desarrollado durante 25 años en algunos de los principales destinos turísticos de México y una amplia experiencia en la atención a pacientes nacionales e internacionales.

El tercer pilar será la inteligencia de mercado compartida, mediante el análisis sectorial y el benchmarking entre los sistemas sanitarios privados de España y México. Ambas organizaciones podrán así identificar tendencias, analizar nuevos modelos asistenciales y compartir conocimiento sobre gestión hospitalaria, relación con aseguradoras y atención a pacientes internacionales.

El cuarto eje del acuerdo, y uno de los que presenta un mayor impacto potencial para los pacientes, será el desarrollo progresivo de mecanismos de continuidad asistencial internacional.

La finalidad es facilitar la coordinación entre ambas redes cuando un paciente necesite atención sanitaria durante su estancia o residencia en el otro país. Este modelo resulta especialmente relevante para turistas, profesionales expatriados, estudiantes, viajeros de larga estancia y, en general, para aquellas personas que se desplazan entre Europa y América y pueden precisar asistencia médica lejos de su entorno habitual.

La alianza contempla avanzar en mecanismos de coordinación clínica entre los profesionales de ambas organizaciones, transferencia segura de información clínica, atención en el idioma del paciente y aplicación de estándares comunes de calidad y seguridad, siempre dentro del marco normativo vigente y respetando la libertad de elección y la independencia del juicio médico.

El objetivo es reducir la fragmentación que puede producirse cuando un paciente recibe atención sanitaria fuera de su país y favorecer, siempre que sea necesario y posible, la coordinación entre los profesionales que lo atienden en destino y los equipos responsables de su seguimiento habitual.

"La internacionalización de la asistencia sanitaria tiene verdadero sentido cuando somos capaces de convertirla en una ventaja para el paciente. No se trata únicamente de establecer relaciones entre instituciones, sino de conseguir que el conocimiento y la capacidad asistencial de dos organizaciones puedan coordinarse cuando una persona lo necesita. Esa es la dimensión que queremos dar a esta alianza", añade Alejandro Abarca.