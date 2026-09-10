Cofares eleva sus ingresos un 6,5% hasta agosto y registra unas ventas por 3.221 millones de euros

El EBITDA de Cofares en 2025 fue de 49,1 millones de euros, un 12% más, y la tasa de cobertura llegó al 70,7%.

Cofares ha registrado unas ventas de 3.221 millones de euros entre enero y agosto, un 6,5% más que el año anterior.

Cofares ha registrado unas ventas de 3.221 millones de euros entre enero y agosto de este año, un crecimiento del 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

En un comunicado, la distribuidora farmacéutica señala que su cuota de mercado es ya del 29,59% en el acumulado hasta julio, más de seis puntos por encima del segundo operador y de 17 en el que ha sido históricamente el tercero.

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha declarado que "la anticipación y la puesta en marcha de iniciativas pioneras en el sector han sido determinantes para el éxito de nuestro negocio. Un modelo que se apoya en pilares estratégicos tales como: nuestra excelencia operativa, una capilaridad territorial diferencial, nuestra apuesta pionera por la IA, los servicios de valor a la farmacia y Farmavenix, el único operador logístico especializado en el sector salud de nuestro país".

La compañía indica que es la única entidad del sector que publica indicadores clave de rentabilidad y solvencia como el EBITDA (49,1 millones de euros en 2025, un 12% más) y la tasa de cobertura (70,7% según el criterio del Banco de España).

En 2025, Cofares alcanzó un volumen de ventas de 4.580 millones de euros, con un incremento del 7,4% respecto al año anterior, y un beneficio antes de impuestos de 18,1 millones, un 19% más.

En su estrategia de expansión, tiene planificada la construcción de tres nuevos centros en Córdoba, Talavera (Toledo) y Santa Cruz de Tenerife, que se añadirán a los 48 almacenes que ya tiene en España.

Otra de las claves de su liderazgo, explica el comunicado, reside en sus marcas de Consumer Health exclusivas del canal farmacia. Farline y Aposán crecieron un 14,3% en 2025, alcanzando un récord de ventas de 70 millones de euros y situándose en el 'Top 14' de las marcas de parafarmacia en España.

Por último, Farmavenix, el operador logístico de Cofares —el único especializado en el sector salud en nuestro país—, también ha contribuido a estos buenos resultados, dado que cerró 2025 con un crecimiento del 19%, sumando 8 millones de euros más a su facturación.