La prórroga presupuestaria ahoga a Muface y le obliga a recurrir a sus 'ahorros' y a recortar prestaciones sociales

El número de reclamaciones de mutualistas aumentó un 15% y la fuga de funcionarios a la sanidad pública alcanzó el 36% del total al finalizar 2025.

Las prestaciones sociales sufrieron recortes: las becas de estudio bajaron un 16,1% y los subsidios de jubilación un 5,67% respecto a 2024.

En 2025, Muface tuvo que consumir 349 millones de su remanente y recibió solo 57 millones de euros de aportación estatal extraordinaria.

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado ha obligado a Muface a recurrir a sus ahorros y a recortar prestaciones sociales.

Muface no termina de recuperarse de la crisis que vivió en 2024. La mutualidad que ofrece asistencia sanitaria a los funcionarios está pasando por un momento complicado: la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -que llevan sin renovarse desde 2023- está ahogando su financiación y le ha obligado a recurrir a su tesorería y a recortar en prestaciones sociales.

La mutualidad afrontó el ejercicio 2025 con la segunda prórroga de los PGE, por lo que el presupuesto inicial es el mismo que el de 2023 y de 2024.

En concreto, para hacer frente a sus obligaciones presupuestarias y financiar el concierto sanitario, Muface ha tenido que tirar de recursos propios y consumir 349 millones de su remanente de tesorería, mientras que la aportación estatal extraordinaria sólo ha supuesto una cuantía de 57 millones de euros.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la Memoria Anual de 2025 a la que ha tenido acceso este diario.

Cabe recordar que Muface firmó un nuevo concierto sanitario en el que se aprobó una subida acumulada de la prima del 41,2% con una financiación total de 4.805 millones de euros para los tres años del concierto (2025-2027).

Así, el presupuesto inicial que ascendía a 1.938 millones de euros tendría que haber servido para financiar el nuevo concierto.

No obstante, la mutualidad tuvo que asumir una subida de 440 millones adicionales en 2025 tras la firma del concierto.

Esto ha supuesto un desfase en el crédito disponible debido a que, un año más, ha tenido que recurrir a sus ahorros comprometiendo el resto de prestaciones como es el caso de las sociales.

"Para poder hacer frente a sus obligaciones, muy superiores a las dotaciones presupuestarias, el organismo ha impulsado en 2025 la tramitación de 19 modificaciones de crédito que han permitido el cumplimiento de todos los fines prestacionales, incluidos los derivados de la firma de los conciertos sanitarios para tres años, logrando así un incremento de su presupuesto de 406 millones de euros", aclara la memoria

Con todo, el presupuesto definitivo para el ejercicio 2025 ascendió a 2.345 millones de euros.

Ante esto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, exigió hace unas semanas al Gobierno garantías para el futuro de la mutualidad a medio plazo, dado que la ausencia de presupuestos está obligando a utilizar el remanente de tesorería, que en estos momentos podría estar en números rojos.

Prestaciones sociales

Es cierto que Muface logró cubrir sus compromisos mediante modificaciones de crédito de emergencia, no obstante, los datos reflejan un descenso en la concesión de varias prestaciones sociales.

En el año 2025 se concedieron 1.261 becas de estudio. Este número estimado frente a las 1.504 del año 2024, supone una disminución del 16,1%.

Lo mismo ocurre con los subsidios de jubilación. Se trata de un pago directo y único que se entrega al funcionario en el momento que se retira de su puesto de trabajo.

Así, el año pasado se concedieron 5.348 prestaciones por un importe total de 4,19 millones de euros, mientras que en 2024 se concedieron 5.908 prestaciones por un importe de 4,4 millones, lo que ha supuesto una disminución del 5,67%.

El importe de indemnizaciones por lesiones no invalidantes disminuyó un 40,37% con respecto a 2024.

Las ayudas a la discapacidad del antiguo sistema de Muface —una prestación en vías de extinción que sólo conservan quienes la solicitaron hace décadas— también han sufrido recortes en su presupuesto.

Este colectivo se componía de 207 personas beneficiarias al finalizar el año 2025.

El importe total abonado en esta modalidad fue de 201.281 euros, lo que ha significado una caída del 5,36 % respecto a los abonos en 2024 que fueron de 212.694 euros.

Reclamaciones

Otro de los datos llamativos que recoge la memoria es el escandaloso aumento de quejas.

"Durante el año 2025, el número de reclamaciones relacionadas con la prestación de asistencia sanitaria presentadas por mutualistas fue de 4.586, un 15% más que el año anterior y superior también a las presentadas en años anteriores", precisa el documento.

Los motivos principales fueron el uso obligado de medios no concertados (37,85%), problemas en la solicitud de pruebas diagnósticas (11,38%), la autorización previa de servicios (10,41%) o las asistencias derivadas de una situación de urgencia vital (5,69%).

Por consiguiente, los recursos administrativos interpuestos contra actos de Muface aumentaron un 10,45% (1.353 en total), generando un incremento del 34,90% en el volumen de informes jurídicos emitidos. En los juzgados, de las 68 sentencias recibidas, el 41,18% (28 sentencias) dieron la razón al demandante.

Fuga de funcionarios

Por otra parte, tras la celebración del Consejo General de Muface, CSIF alertó de la fuga de funcionarios que se han marchado a la sanidad pública: 7.664 en 2025, 4.281 en enero de 2026 y 2.051 en junio.

A finales de 2025, las personas mutualistas que se decantaron por la sanidad pública ya suponían un 36% del total.

Ante esta situación, CSIF exigió al Gobierno que aporte datos con transparencia y ofrezca garantías para una adecuada prestación asistencial, así como para el futuro de las cuentas.

"Si no, nos veremos obligados a retomar las movilizaciones para defender la viabilidad y sostenibilidad del mutualismo administrativo", advirtió el sindicato.