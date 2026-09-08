Los médicos iniciarán una huelga permanente indefinida en octubre: "No vamos a parar venga quien venga"

CESM pretende abrir contactos con partidos políticos y comunidades autónomas para pedir enmiendas al Estatuto Marco y denunciar el déficit de médicos y la sobrecarga laboral en la sanidad pública.

Entre las principales demandas destacan una jornada ordinaria real de 35 horas, reforma integral del sistema de guardias y mejoras en el modelo de jubilación y condiciones laborales.

La Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) busca una mayor presión y coordinación con otros sindicatos autonómicos, aunque la fecha exacta de inicio se decidirá en próximos días.

Los médicos anuncian una huelga permanente e indefinida a partir de mediados de octubre en protesta por el nuevo Estatuto Marco aprobado por el Ministerio de Sanidad.

"No vamos a parar, no vamos a renunciar a un Estatuto Marco venga quien venga. La lucha continúa, aquí no hay atajos". Los médicos han vuelto a la carga después del verano y han confirmado que intensificarán las movilizaciones tras la huelga indefinida de los últimos meses.

Después de que el Ministerio de Sanidad decidiera aprobar en segunda vuelta el Estatuto Marco, los facultativos han decidido cambiar de estrategia: iniciarán un paro permanente indefinido a mediados de octubre. Así, lo ha anunciado la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) en una rueda de prensa.

Estiman que previsiblemente será a partir del día 15, aunque aún queda por definir la fecha exacta con el resto de sindicatos que conforman el comité de huelga y no pertenecen a la organización, como es el caso de Madrid (Amyts), Cataluña (Metges), Andalucía (SMA), País Vasco (SME) o el de Galicia (O´mega).

"Esta es una nueva fase en la que se va a aumentar la presión y diversificar las acciones. Seguimos manteniendo una coordinación absoluta con el resto de sindicatos. Por eso, hasta que no lo debatamos con ellos no vamos a confirmar una fecha exacta. El próximo jueves el comité tendrá una reunión y de, ahí, saldrá previsiblemente una idea clara", ha señalado Víctor Pedrera, secretario general de CESM.

Además, CESM ha explicado cuál es el nuevo escenario que se abre después de que el Gobierno haya probado llevar el anteproyecto a las Cortes, motivo por el que consideran necesario un replanteamiento de las estrategias que se deben seguir en este conflicto.

El sindicato quiere abrir una nueva ronda de contactos con todos los partidos políticos con representación parlamentaria para informar de la situación actual y para solicitar, especialmente a quienes en las primeras reuniones mantenidas ya se han mostrado contrarios a la norma, que presenten una enmienda a la totalidad que fuerce una devolución del proyecto al ministerio.

Los galenos reclaman reiniciar una mesa de negociación real que tenga en cuenta las reivindicaciones del colectivo.

Estas demandas se mantienen en torno a un ámbito específico de negociación para los médicos, una jornada ordinaria real de 35 horas o el reconocimiento y la compensación del exceso de jornada.

A esto se suma una reforma integral del sistema de guardias, una clasificación profesional acorde al nivel de formación exigido y un modelo de jubilación que tenga en cuenta las características específicas de la profesión.

Los responsables de CESM han incidido también en que la estrategia se extiende a todos aquellos ámbitos en los que exista capacidad de influencia y de decisión.

Esto pasa tanto por reforzar la presencia en Europa a través de la FEMS (la Federación donde están representados los sindicatos médicos europeos), aquí se estudiarán y activarán todas las vías jurídicas e institucionales que puedan ser beneficiosas.

"Hemos llevado muchos aspectos del Estatuto Marco a nuestros servicios jurídicos y nuestros abogados consideran que muchas de las medidas incluidas vulneran la normativa europea y es susceptible de obligar a cambiar", ha denunciado Pedrera.

También, las organizaciones sindicales trabajarán con las comunidades autónomas para lograr pronunciamientos, resoluciones y compromisos concretos.

Además, la Confederación considera necesario trasladar a la población que España cuenta actualmente con un déficit de profesionales provocado por las condiciones laborales, que generan una fuga de médicos a la sanidad privada y plazas sin cubrir ahondando también en la sobrecarga de los que permanecen y en las diferencias entre las distintas comunidades autónomas.

De ahí que CESM pretenda impulsar un Observatorio de la Profesión Médica para aportar datos reales de la situación del colectivo y cuál es el estado de la sanidad pública.

Ceuta

Respecto a la crisis sanitaria que está sufriendo Ceuta ante la entrada masiva de inmigrantes el pasado mes de julio, CESM ha recordado el apoyo que ha mantenido la Confederación hacia los profesionales que desarrollan su labor en la ciudad autónoma desde hace años.

Por este motivo, celebrará su próxima reunión del Comité Ejecutivo del 23 de octubre en la ciudad autónoma.

Tras esta cita, los responsables de la organización sindical podrán escuchar a los profesionales y analizar sobre el terreno su situación asistencial y laboral, insistiendo en que los médicos de Ceuta deben tener aseguradas las mismas condiciones laborales dignas que las que se exigen para cualquier otro compañero del Sistema Nacional de Salud.